In tanti conoscono Google Lens, anche nei suoi molteplici strumenti di utilizzo. Ne esiste anche l’app specifica, immediata e funzionale, ma forse è meno conosciuta. Molti, probabilmente, utilizzano questa opzione direttamente dalla barra di ricerca Google del proprio dispositivo. Gli usi possibili del servizio sono tantissimi ed in particolare in questo approfondimento, sarà esaminato quello per la ricerca di capi di abbigliamento e accessori. Ebbene si, proprio Google Lens può essere di valido supporto quando si ha la necessità di trovare un vestito di proprio interesse, una borsa, un paio di calzature più che apprezzate perché viste in circolazione o indossate da qualcuno. Il tutto, solo con l’ausilio di una foto di partenza appena scattata o presente sul web e in galleria.

Funzionamento

L’app Google Lens (e più in generale il servizio del colosso di Mountain View presente sul web e dunque nel motore per eccellenza) è stata pensata per rendere possibile la ricerca di oggetti delle più svariate tipologie. Semplicemente caricando un’immagine attraverso il tool, si ottengono una molteplicità di risultati corrispondenti a quei beni di cui si possono ottenere informazioni. Utilizzando lo specifico servizio con la finalità di trovare oggetti alla moda, sarà semplice giungere all’acquisto dei capi desiderati per se stessi o per fare un regalo.

L’app Google Lens si scarica dal Play Store per i dispositivi Android e dall’App Store Apple per gli iPhone e gli iPad: in quest’ultimo caso, si integra nella macro app di Google per i dispositivi del brand di Cupertino. Quali sono i benefici sull’uso dell’applicazione rispetto allo stesso strumento dal motore e comunque sul web? L’aspetto più interessante è che roprio via app la ricerca è più immediata e non serve nemmeno scattare una fotografia. Come visibile anche nelle immagini della galleria sottostante, è infatti possibile inquadrare quello che ci interessa con la fotocamera. Google Lens ce ne restituirà i risultati: nel caso di capi di abbigliamento, verranno proposti i siti dove questi sono messi in vendita o comunque gli elementi saranno esaminati e descritti. L’utente finale dunque potrà contare su una più o meno ampia selezione di siti e-commerce dove effettuare acquisti, eventualmente.

L’app Google Lens funziona anche con gli outfit completi. Nel caso in cui si dia in pasto al motore un’immagine di una persona in tutta la sua figura (ad esempio) di un modello, ecco che si otterranno tutti (o quasi) gli elementi indossati.

L’app Google Lens presenta esclusivamente l’unica funzione di caricamento di un’immagine dalla galleria o con lo scatto della fotocamera. Non presenta altri elementi che possono confondere gli utilizzatori finali. Naturalmente, lo strumento include anche altre opzioni per il quale è stato pensato, come la ricerca del testo di domande che rispondano a quesiti di vario tipo o la traduzione di stralci scritti in diverse lingue.

Usabilità

Chiunque farebbe bene a tenere sempre a portata di mano proprio l’app Google Lens, magari nella home del proprio telefono. Come dimostrato, lo strumento è versatile soprattutto per gli appassionati di moda e comunque di acquisti online. Per quanto gli utenti Android possano aprire lo stesso strumento anche da Google Photo e dall’assistente di Google, mentre gli utenti iOS troveranno la funzionalità nella barra di ricerca dell’applicazione principale di Google, lo strumento specifico consente un accesso immediato alle informazioni e soprattutto ordinate e racchiuse in uno strumento ad hoc.

Lo strumento, come pure già accennato, non contiene altre funzioni oltre quelle già indicate. Dalle relative impostazioni, è possibile accedere ai termini del servizio, inviare dei feedback sull’esperienza d’uso e gestire le autorizzazioni necessarie come l’accesso alla fotocamera, ai contatti e altre app.

