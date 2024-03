L’app MotoGP è un must have per i patiti dello sport su due ruote ad alta velocità per antonomasia. Il Campionato mondiale è appena partito per la massima categoria e non solo (tra l’altro con grosse soddisfazioni per noi italiani dopo la vittoria di Bagnaia). L’ideale sarebbe dunque restare sempre aggiornati sulle scuderie, i piloti e le gare, alla stregua di quanto raccontato già nel caso di uno sport altrettanto adrenalico come la Formula 1.

Funzionamento

I veri patiti di questa disciplina troveranno la relativa app MotoGP in forma gratuita sia sull’App Store di Apple per iPhone e iPad, sia sul Play Store di Google per i dispositivi Android. Lo strumento prevede tuttavia delle funzionalità premium che esamineremo di seguito.

La prima cosa importantissima da dire è che l’app in questione supporta la lingua italiana (a differenza di quella ufficiale della Formula 1). Chiunque potrà beneficiare dei contenuti senza temere di essere costretto a frettolose ed estenuanti traduzioni. Allo stesso modo, lo strumento è fruibile anche l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, il giapponese e l’indonesiano.

La prima funzione dell’app MotoGP che salta all’occhio è quella denominata Home. Attraverso di essa, è possibile rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie relative ai piloti, alle squadre, alle scuderie, alle gare. Allo stesso modo, sono sempre a portata di mano i risultati e le classifiche del campionato nella scheda Classifiche, naturalmente aggiornati in tempo reale.

L’app MotoGP offre un’esperienza molto personalizzata. In pratica, configurando a dovere il proprio account è possibile fruire dei contenuti sulla base delle proprie preferenze di scuderia e di pilota, ricevere pure notifiche dei soli argomenti d’interesse. Non c’è pericolo dunque di perder tempo dietro contenuti e informazioni diversi da quelli più graditi.

L’app MotoGP si presenta anche come uno strumento di visione perfetto di ogni gara e di tutti i momenti salienti del Campionato appena iniziato. In questo caso specifico, bisognerà però dotarsi di un abbonamento denominato VideoPass. Lo streaming è garantito nella risoluzione HD, con la possibilità pure di mettere in pausa le dirette per poi vederle in un secondo momento. In aggiunta a tutte le live, ci sono ben 45.000 firmati d’archivio che permettono di godere di interviste, highlight, approfondimenti tecnici e intesi delle gare. L’esperienza di visione durante le gare resta pure avvenirista: è infatti possibile il proprio layout preferito, per tenere sott’occhio contemporaneamente fino a quattro dei sei feed disponibili e dunque le diverse angolazioni della pista. Il costo mensile del pacchetto è di circa 30 euro ma c’è anche un pacchetto cumulativo per l’intera stagione a 140 euro.

Sempre grazie all’abbonamento, l’app MotoGP consente pure di godere della funzione Live Timing, ossia della scheda personale di ogni pilota aggiornata nei risultati raggiunti in ogni settore. I dati relativi alle prestazioni degli sportivi in gara sono sempre a disposizione e restituiscono un’esperienza molto simile a quella interna ai team tecnico di ogni scuderia.

Usabilità

L’app Moto GP, pur essendo davvero pregna di contenuti, non si mostra affatto confusionaria. Merito assoluto della progettazione del menù principale che contiene le voci che interessano gli appassionati dello sport su due ruote. A parte la classica icona della Home per la ripartenza, sono immediatamente a disposizione le sezioni con i video, il calendario di tutte le gare in programma e ancora la scheda con i risultati e dunque le classifiche di piloto e team. Una comoda sezione “Di più” include l’accesso ai contenuti premium VideoPass e TimingPass già esaminati, oltre che il collegamento allo store per l’acquisto di biglietti ed esperienze speciali per i tifosi della disciplina.

C’è solo da far notare, in ultimo, la presenza di qualche banner pubblicitario all’interno dell’applicazione ufficiale MotoGP. Questi ultimi sono tematici e tutti relativi al mondo di questo sport e, a dire la verità, neanche troppo invadenti.

