La primavera appena iniziata porta con sé la nuova app BBC pensata per il pubblico internazionale e dunque appena distribuita globalmente. Il grande colosso dell’informazione britannica ha lanciato uno strumento utile a tutti coloro che vogliono tenersi informati sui principali argomenti di tendenza nel mondo nel settore politica, economia, sport, cultura e molto altro ancora. Al di fuori del Regno Unito dunque, chiunque potrà beneficiare di news breaking e articoli di approfondimento contraddistinti dalla solita qualità dell’editore.

Funzionamento

Come annunciato dal gruppo BBC Studios, la nuova app si accompagna anche ad un completo redesign del portale di informazione BBC.com. Il download gratuito dell’applicazione è già disponibile per gli italiani sull’app store di Apple per gli iPhone. Per quanto riguarda i device Android, lo stesso strumento dovrebbe essere garantito in brevissimo tempo anche nel nostro paese.

Il punto di forza della nuova app BBC News risiede nell’obbiettivo di riunire tutti i contenuti di tutto il portale BBC in un unico strumento. Questo intento è ben chiaro fin dalla Home dello strumento che riunisce, in un colpo d’occhio, il mix delle notizie più importanti provenienti da tutto il mondo. I contenuti sono molteplici: ai classici articoli testuali, si affiancano i contenuti multimediali rappresentati da video e podcast, ma anche gallerie di immagini e altro ancora. Gli interessati alle informazioni provenienti da tutto il mondo non potranno di certo lamentarsi, vista la presenza di apposite sezioni distinte per le notizie provenienti da Africa, Asia, Australia, Europa, America Latina e Medio Oriente.

Dal punto di vista contenutistico, la nuova app BBC contiene sempre più informazioni relativi al mondo della cultura, della tecnologia, della salute e della scienza, ma anche dell’innovazione e del tema della sostenibilità e ambiente sulla Terra. Le più classiche e datate sezioni sport, affari e viaggi sono costantemente aggiornate per una copertura degli argomenti sempre in diretta.

Oltre alla Home già citata, il menù principale dell’app BBC contiene solo altre 3 voci: la prima è quella che ospita la sezione video con tutti i filmati attraverso i quali vergono forniti un gran numero di aggiornamenti dal mondo. A seguire, c’è la scheda Live che naturalmente raccoglie tutti le dirette da parte dei giornalisti ed esperti dell’emittente sui più disparati temi di tendenza. Infine, nella scheda “More” sono incluse diverse opzioni, valide soprattutto per la personalizzazione dell’esperienza di fruizione dei contenuti.



Usabilità

La gran mole di contenuti presenti nell’app BBC appena rinnovata è ben distribuita. Già dal primo sguardo, il design di ogni scheda dello strumento appare “pulita”, tra l’altro nel perfetto stile del sito dell’editore britannico. Tra le altre cose, la pubblicità non invade il tool di informazione che risulta essere molto godevole nella fruizione.

L’app BBC può essere utilizzata anche senza registrazione. Tuttavia, con un’autenticazione, l’esperienza di consultazione di tutti i contenuti potrà essere personalizzata. Acconsentendo all’invio di notifiche, tutte gli alert di tutte le ultime news pubblicate arriveranno sul telefono in tempo reale.

