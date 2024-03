Nel weekend appena iniziato, la corsa al download dell’app F1 ufficiale sarà d’obbligo. Come tutti gli appassionati di Formula 1 sanno, oggi si svolgeranno le prove libere, domani le qualifiche e domenica la gara vera e propria del GP Bahrain, prima tappa del Mondiale 2024 delle monoposto. Meglio dunque non perdersi alcun dettaglio sulle scuderie, i piloti, le strategie e ogni altro elemento che renderà la corsa (come sempre) interessante.

Funzionamento

L’app Formula 1 ufficiale è disponibile al download sull’App Store di Apple per gli iPhone e sul Play Store per i dispositivi Android. Lo strumento di base è gratuito ma, come vedremo in seguito, presenta anche una versione premium a pagamento per una lista di contenuti e funzionalità ben più completa. Subito dopo l’installazione è possibile accedere allo strumento anche senza una registrazione ma con un proprio profilo autenticato l’esperienza d’uso sarà più personalizzabile.

L’app Formula 1 consente ai tifosi più o meno accaniti di restare sempre al passo con il Campionato delle monoposto. Attraverso lo strumento, non mancano mai le ultime notizie sulla F1 e l’analisi tecnica degli esperti sulle gare. Grazie all’applicazione, è impossibile perdersi i momenti salienti di questo sport, visto che un calendario relativo a tutti gli orari delle fasi dei Gran Premi è sempre messo a disposizione dal menù principale, tra l’altro con un comodo countdown con dettaglio al secondo.

L’applicazione presenta cinque sezioni nel menù principale. Queste sono: la Home con le ultime notizie, la scheda dei video con gli highlights relativi ai diversi momenti della gara, quella ancora dedicata a tutte le gare e circuiti, le classifiche (piloti e costruttori, generali e dei singoli GP) e infine la sezione pensata per il gioco Fantasy. con una squadra personalizzata da gestire e sperare di far vincere (simile al Fantacalcio, per intenderci).

Gli appassionati troveranno particolarmente utili e complete le schede relative ai circuiti del Mondiale di F1. Ogni sezione include la mappa della pista e le informazioni puntuali su ogni curva e rettilineo che i piloti devono affrontare. L’app si rivela un ottimo strumento anche per conoscere i risultati delle passate edizioni dei Gran Premi di Formula 1, magari per controllare i recenti risultati di scuderie e piloti preferiti.

Come annunciato anche in precedenza, l’app Formula 1 include anche una sezione premium più completa che si abbina al tool F1 TV ufficiale. Si tratta di uno strumento che consente di vedere lo streaming delle gare in lingua inglese, ma soprattutto di godere di contenuti davvero esclusivi come speciali riprese dalle monoposto che danno l’impressione di essere in pista. Questa soluzione a pagamento ha un costo di 2,99 euro al mese o 26,99 euro annuali.

Usabilità

L’app Formula 1 è senz’altro uno strumento utile e versatile per chi è appassionato allo sport delle monoposto. Durante il lungo percorso del Mondiale si ha la certezza di non perdere alcun dettaglio relativo alle gare e alle strategie di scuderie e piloti. Resta tuttavia un gravissimo difetto dello strumento, ossia la sua disponibilità di contenuti solo in lingua inglese. Per chi mastica poco l’idioma si tratta di un limite concreto, visto che gli sviluppatori avrebbero potuto anche predisporre un tool di traduzione in app semplice e veloce.

La navigazione nelle voci e schede su menzionate è di certo intuitiva e facile. Durante l’uso del tool possono manifestarsi piccoli bug relativi alla visualizzazione di schede e sezioni: nulla che non possa essere risolto con il nuovo caricamento del contenuto o anche con il riavvio dell’applicazione.

