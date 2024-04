Se avete aggiornato il vostro Samsung Galaxy Z Flip 5 alla One UI 6.1 e vi siete chiesti perché non ci siano sfondi AI per lo schermo di copertura, non siete i soli. Come riportato da “SamMobile“, la One UI 6.1 porta molte funzionalità AI a bordo dei principali smartphone e tablet Samsung. Al momento, il colosso di Seul ha rilasciato la One UI 6.1 per i dispositivi di punta lanciati nel 2023 e a maggio molte di queste funzionalità AI arriveranno sui dispositivi di punta lanciati nel 2022. Come la One UI 5.1 o la One UI 4.1, la One UI 6.1 non porta nulla di speciale per i telefoni pieghevoli del produttore asiatico. L’azienda sudcoreana aggiunge solo nuove funzionalità pieghevoli nelle versioni .1.1 della One UI che debuttano con ogni nuovo Galaxy Z Fold e Z Flip.

Sfortunatamente, Samsung segue fedelmente questa tradizione, il che potrebbe essere il motivo per cui non ha aggiunto il supporto per i wallpaper generativi della One UI 6.1 allo schermo di copertura del Samsung Galaxy Z Flip 5. Questo non è completamente sorprendente. Far funzionare i wallpaper generativi sullo schermo di copertura degli smartphone Z Flip richiederebbe uno sforzo extra. I wallpaper che sembrano buoni sul display principale non si adattano allo stesso modo allo schermo di copertura a causa della sua superficie considerevolmente più piccola.

C’è anche il fatto che gli schermi di copertura devono ospitare sia lo sfondo/wallpaper che cose come un orologio e le informazioni come la carica della batteria. Tuttavia, questa sembra essere un’opportunità mancata ed alcuni proprietari dei Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Flip 4, una volta che la One UI 6.1 arriverà sui dispositivi Samsung lanciati nel 2022, probabilmente saranno delusi. Tuttavia, circola voce che i Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 introdurranno alcune nuove funzionalità AI, e speriamo che il supporto alla generazione di wallpaper AI per lo schermo di copertura sia anche nei piani. Se Samsung lo aggiungerà alla One UI 6.1.1, possiamo aspettarci che la funzionalità diventi eventualmente disponibile anche per i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Flip 4.

