Com’era stato anticipato e comunicato anche dalla divisione Samsung Italia, l’aggiornamento One UI 6.1 su Samsung Galaxy S23 è oggi in distribuzione. In questo giovedì 28 marzo è partito globalmente l’update tanto atteso per tutti i top di gamma dello scorso anno: i Samsung Galaxy S23 standard, i modelli Plus e Ultra ma anche le varianti FE (Fan Edition) della stessa serie.

Al risveglio, anche gli italiani hanno cominciato a ricevere le notifiche del nuovo aggiornamento dell’interfaccia One UI 6.1 sul loro telefono. L’operazione di download dell’intero pacchetto prenderà solo pochi minuti, così come la conseguente installazione. Quello che più interessa di questo rilascio è l’arrivo di una molteplicità di funzioni AI (ossia di intelligenza artificiale) del tutto identiche a quelle finora rese disponibili solo per i Samsung Galaxy S24. Ebbene, dopo l’adeguamento software, si potrà godere di tanti miglioramenti nell’esperienza d’uso dei telefoni.

Cosa introduce realmente l’aggiornamento dei Samsung Galaxy S23 all’interfaccia One UI 6.1? Una lista delle principali funzioni di intelligenza artificiale per i telefoni ex ammiraglie è presente di seguito.

La feature “Circle to Search” ossia “cerchia per cercare” consente di selezionare un’area specifica dello schermo per effettuare una ricerca su un elemento di proprio interesse;

ossia “cerchia per cercare” consente di selezionare un’area specifica dello schermo per effettuare una ricerca su un elemento di proprio interesse; l’editing di immagini e video basato sull’intelligenza artificiale migliora sensibilmente le clip le foto tutt’altro che perfette dove, ad esempio, l’angolazione è sbagliata o dove è necessario coprire e riempire spazi vuoti (l’IA genera ora contenuti ad hoc sulla base del contesto);

basato sull’intelligenza artificiale migliora sensibilmente le clip le foto tutt’altro che perfette dove, ad esempio, l’angolazione è sbagliata o dove è necessario coprire e riempire spazi vuoti (l’IA genera ora contenuti ad hoc sulla base del contesto); anche la tastiera è ora dotata di IA e dunque corregge più efficacemente i testi, non solo in caso di errori di battitura ma anche di grammatica, pure in lingue diverse;

e dunque corregge più efficacemente i testi, non solo in caso di errori di battitura ma anche di grammatica, pure in lingue diverse; Samsung Notes ottiene il riepilogo automatico delle note , il loro accorpamento o la trascrizione digitale dei contenuti scritti a mano;

, il loro accorpamento o la trascrizione digitale dei contenuti scritti a mano; Samsung Internet ora è in grado di riassumere intere pagine web;

Risulta disponibile la trascrizione degli audio ma soprattutto la traduzione simultanea di dialoghi in lingue diverse dal vivo e nelle chat;

ma soprattutto l’IA è in grado di generare sfondi personalizzati sulla base degli input e i suggerimenti degli utenti.

Continua a leggere su optimagazine.com