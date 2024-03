L’aggiornamento dell’interfaccia One UI 6.1 su Samsung Galaxy S23 arriverà domani 28 marzo. Su questa evoluzione software per tutta la serie top di gamma dell’anno scorso (Galaxy S23 standard, S23+, S23 Ultra e S23 FE) non ci sono più dubbi dopo la pubblicazione di una nota informativa sul forum di supporto italiano di Samsung appunto. Ad ore, dunque, l’update dovrebbe cominciare ad essere distribuito. Per quanto non si conosca ancora il changelog ufficiale del nuovo pacchetto, possiamo dar certe diverse implementazioni di funzioni, di seguito raccontate.

La prima cosa da dire è che si attendono, proprio con la One UI 6.1 su Samsung Galaxy S23, tante novità legate all’IA (intelligenza artificiale) al debutto a gennaio scorso sul Samsung Galaxy S24. Certo, è impensabile che l’esperienza d’uso sugli ex top di gamma diventi identica a quella delle attuali ammiraglie (anche per evidenti differenze hardware): eppure, possiamo ritenere che ci saranno dei punti di raccordo tra telefoni più o meno recenti in molti aspetti.

Tra le novità della One UI 6.1 in arrivo sui Samsung Galaxy S23, possiamo dare quasi per certe delle nuove funzionalità della fotocamera e di conseguenza anche delle ulteriori opzioni per una migliore elaborazione delle immagini scattate. Le modalità in arrivo dovrebbero beneficiare moltissimo dell’intervento dell’IA, per contenuti rivisti e ritoccati in automatico in base al contesto e proprio grazie all’intelligenza artificiale. Tra le altre cose poi, ci sarebbero delle funzionalità di protezione della batteria per renderla più duratura e performante nel tempo.

Sempre grazie all’IA, anche sui Samsung Galaxy S23 aggiornati alla One UI 6.1, dovrebbe essere possibile beneficiare di implementazioni notevoli per Samsung Notes: note e promemoria per riunioni ed incontri dovrebbero essere create automaticamente grazie all’analisi di mail inviate o ricevute. Ancora, gli utenti dovrebbero godere di sfondi generati sempre con IA in base alle proprie richieste. Non mancheranno poi di certo tutte le feature più chiacchierate sui Samsung Galaxy S24 come gli strumenti di trascrizione e riepilogo delle registrazione vocale e soprattutto i tool per tradurre in simultanea conversazioni dal vivo e chat con persone che parlano lingue diverse. Attendiamo ora solo la conferma di queste e altre gradite implementazioni.

