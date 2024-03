Non ci sono più dubbi neanche per quest’anno. La “prima” uscita iOS 18 (nella sua iniziale versione beta per gli sviluppatori) si accompagnerà alla tradizionale conferenza WWDC, esattamente come accaduto per altri update maggiori Apple degli scorsi anni. Per questo 2024, l’importante avvenimento è previsto dal giorno 10 giugno e fino al 14 dello stesso mese.

La WWDC 2024 accoglierà gli sviluppatori e gli studenti interessati al mondo Apple (potenzialmente) da tutto il mondo. La conferenza avrà luogo nell’Apple Park di Cupertino e mostrerà i principali progressi dell’azienda di Tim Cook per quanto riguarda il sistema mobile iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS.

Proprio il primo sguardo ad iOS 18 sarà fornito al day one di apertura della WWDC 2024, non c’è dubbio. Dunque il giorno 10 giugno sarò Tim Cook (con tutto il suo entourage) a chiarire i principali aspetti della nuova versione del sistema operativo targato Apple. Come già accennato, lo stesso varrà anche per iPadOS 18 e di certo anche per gli OS pensati per gli Apple Watch, per i Mac, la TV Apple e in ultimo anche il nuovo visore del brand della melamorsicata.

Non si nutrono particolari dubbi sul fatto che l’uscita iOS 18 nella prima beta per gli sviluppatori si concretizzerà già il giorno 10 giugno. Saranno gli esperti a testare il nuovo update per primi, basterà essere dotati di Apple Developer Account. A seguire, anche una beta pubblica potrebbe fare capolino per gli utenti semplici: molto probabilmente si dovrà però aspettare almeno la fine del mese di giugno per questo passaggio. Seguirà ancora una lunga fase di sperimentazione per tutti i mesi estivi. Per la versione finale dell’aggiornamento Apple non ci sarà spazio prima di settembre, in concomitanza con il lancio dei prossimi iPhone 16. Per la distribuzione globale della nuova esperienza software infatti, si attenderà proprio il lancio commerciale dei successori degli attuali iPhone 15.

