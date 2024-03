L’uscita del Samsung Galaxy Ring si avvicina. L’anello smart rivoluzionario è stato avvistato prima nel corso del primo evento Unpacked dell’anno a gennaio (in occasione del lancio del Samsung Galaxy S24) e poi degli esemplari non funzionanti sono stati pure mostrati durante il Mobile Word Congress di Barcellona in febbraio. Per quanto non ci siano notizie di natura ufficiale sul via alle vendite, ecco che c’è un indizio appena scovato dagli esperti di SamMobile che va proprio nella direzione sperata dai primissimi fan del prodotto.

Il riferimento al Samsung Galaxy Ring è apparso nel widget della batteria stock di Samsung. Come visibile nell’immagine di apertura articolo, è apparsa proprio la voce relativa all’anello smart nella schermata impostazioni dello strumento ovvero accanto a quelle più note per Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Watch e altri dispositivi indossabili. Vista la novità di natura software, possiamo facilmente ipotizzare che tutto sia pronto (o quasi) per il lancio. Quest’ultimo potrebbe concretizzarsi anche nel giro di qualche settimana e comunque nel corso della primavera appena iniziata. Il condizionale è d’obbligo, visto che dovranno essere chiarite le reali intenzioni del produttore.

Il Samsung Galaxy Ring si appresta ad essere un dispositivo indossabile molto gradito a chi non riesce proprio a sopportare l’ingombro degli smartwatch al polso. Il dispositivo sarà infatti estremamente leggero e in tutto simile ad un anello standard. Il device sarà di certo proposto in varie finiture e colorazioni e pure in tanti colori. Dovrebbe possedere un sensore di frequenza cardiaca integrato e (tra le cose più importanti) la feature per il monitoraggio del sonno. Potrebbe poi integrare la funzione Samsung Food per la corretta pianificazione dei pasti, ma attendiamo di saperne di più al riguardo.

Così come ancora non si conoscono tutte le funzionalità del Samsung Galaxy Ring, non si conosce ancora il prezzo di questo dispositivo. Possiamo immaginare che il suo costo non sia superiore a quello del Samsung Galaxy Watch 4 e invece piuttosto simile al valore commerciale del Galaxy Fit. Forse lo scopriremo molto presto.

