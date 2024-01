Quando esce il Galaxy Ring globalmente e anche in Italia? Ai margini dell’evento Unpacked di mercoledì 17 gennaio per la presentazione dei Samsung Galaxy S24, il produttore ha parlato anche del suo prossimo dispositivo indossabile ultra compatto. Giusto un teaser in realtà, ma nulla di più: tanto è bastato per solleticare l’attenzione di tanti potenziali clienti. Per fortuna, a pochi giorni dall’evento ufficiale, apprendiamo qualche informazione in più al riguardo grazie ad un rapporto dell’analista tecnologico Avi Greengart.

Secondo l’esperto appena citato che afferma di aver avuto modo di toccare con mano il Galaxy Ring, il dispositivo indossabile è molto leggero. Ancora, sempre secondo quanto riferito, dovrebbe essere presentato in tre finiture di materiali, Il device dovrebbe naturalmente essere proposto anche in diverse dimensioni, sulla base della grandezza del dito dei potenziali acquirenti. Quella massima dovrebbe la 13 ma attendiamo di conoscere le specifiche ufficiali del produttore. Come funzioni, il device dovrebbe comunque essere dotato di un cardiofrequenzimetro ma di certo anche qualche altro plus.

Quando esce Galaxy Ring dunque? Nel corso dell’evento Unpacked, Samsung aveva lasciato intuire un lancio prossimo e ora l’analista Avi Greengart chiarisce che il dispositivo indossabile verrà comunque lanciato nel corso dell’anno corrente. Possiamo di certo ipotizzare una commercializzazione dell’anello smart nel corso della prima parte di questo 2024, prima dell’estate. Nulla è trapelato invece per quanto riguarda il prezzo del ritrovato tecnologico.

Per concludere, qualcuno potrebbe interrogarsi sul senso di un Galaxy Ring. L’anello non dovrebbe essere una vera alternativa ad uno smartwatch, ma un dispositivo di affiancamento. Magari lo si potrebbe usare di notte, per monitorare il sonno, al posto di un ingombrante orologio smart. In pratica, i dati sarebbero inviati da un device all’altro per poter essere letti e analizzati nel migliore dei modi. Qualche ulteriore informazione potrebbe trapelare nelle prossime settimane, staremo a vedere.

