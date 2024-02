Quando uscirà il Samsung Galaxy Ring e i prossimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6? Non ci sono particolari dubbi sul fatto che entrambe le tipologie di dispositivo saranno lanciate nei mesi estivi ma ora, grazie ad un’esclusiva del sito di settore SamMobile, abbiamo a disposizione un appuntamento esatto per il prossimo evento Unpacked del produttore asiatico (dopo il primo di gennaio in cui i Samsung Galaxy S24 sono stati gli assoluti protagonisti).

Proprio gli esperti di SamMobile ritengono che sia il Samsung Galaxy Ring che i prossimi pieghevoli saranno lanciati il 10 luglio. Si tratterebbe di una finestra temporale insolita per un evento Unpacked ma ampiamente giustificata. Finora questa tipologia di eventi di lancio si sono svolti ad agosto o (nel 2023) a fine luglio. Invece quest’anno il 26 luglio partiranno i Giochi Olimpici in Francia e i vertici Samsung avranno ben pensato di non sovrapporsi alla manifestazione sportiva che catalizzerà l’interesse assoluto di tutto il mondo. Tanto più, con un’uscita anticipata di qualche settimana, proprio le Olimpiadi potrebbero diventare il miglior palcoscenico di promozione per i suoi device. Viene pure da pensare che proprio il Galaxy Ring pensato per verificare benessere, salute e livello di allenamento dei futuri acquirenti farà ben mostra di se in una simile manifestazione.

Naturalmente la presunta data di uscita del Galaxy Ring e dei prossimi pieghevoli dovrà essere confermata dalla stessa Samsung nei prossimi mesi. Il fatto che l’appuntamento si collochi nella giornata di mercoledì ben si abbina a quanto spesso pianificato da Samsung. Quest’ultima ha abitualmente collocato i suoi eventi Unpacked a metà settimana. Anche in quest’ulteriore caso, le cose potrebbero dunque andare allo stesso modo. Di certo l’attesa più alta è rivolta al primo anello smart del produttore di cui si è avuto solo un piccolo assaggio in questi giorni alla MWC di Barcellona.

Continua a leggere su optimagazine.com