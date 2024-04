Il Samsung Galaxy Ring non è stato ancora commercializzato e, a dire la verità, neanche presentato a dovere. Dalla sua prima apparizione all’evento Unpacked di gennaio e poi nel corso del MWC di Barcellona in modelli non in funzione, moltissime sono state le indiscrezioni relative agli anelli smart di futura generazione per il monitoraggio del sonno, della salute e del benessere generale (alla stregua di uno smartwatch). Eppure, ne manca ancora all’appello la sua ufficializzazione: consoliamoci almeno con con gli ultimissimi riscontri sui modelli in arrivo per i dispositivi.

Alcune fonti asiatiche, come quella più che autorevole di GalaxyClub, riportano che il Galaxy Ring sarà molto probabilmente disponibile in nove misure. La grandezza della circonferenza dovrebbe variare da quella numero 5 alla 13, almeno secondo il sistema adottato negli Stati Uniti proprio per “misurare” le dita dei futuri possessori di anelli. Ora, in riferimento a questa corposa differenziazione, sono trapelati i numeri dei modelli della maggior parte dei dispositivi werable che dovrebbero essere previsti. L’elenco comprende gli esemplari etichettati come SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508, SM-Q509.

Oltre alla differenziazione per misura della circonferenza di Galaxy Ring, si potrà anche beneficiare di svariati modelli distinti per colore, magari anche per funzioni più o meno avanzate. In merito a tutta la futura proposta commerciale, abbiamo davvero poche informazioni da parte del produttore prima del reale lancio. Quest’ultimo dovrebbe avvenire, con ogni probabilità, in piena estate. La finestra temporale di uscita dei nuovi anelli smart potrebbe essere quella di fine luglio e inizio agosto, in concomitanza con il secondo evento Unpacked dell’anno che vedrà di certo di scena la prossima serie foldable rappresentata dai Samsung Galaxy Z Flip 6 e Samsung GAlaxy Z Fold 6. Magari sarà la stessa Samsung a confermarcelo in avvicinamento al periodo indicato.

Continua a leggere su optimagazine.com