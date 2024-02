Finalmente si moltiplicano le informazioni relative al Samsung Galaxy Ring in vista della sua uscita. L’anello smart del produttore asiatico è stato avvistato, per la prima volta, lo scorso gennaio negli ultimi momenti dell’evento Unpacked dedicato al Samsung Galaxy S24. Dopo il silenzio di svariate settimane, in occasione del via al Mobile World Congress di Barcellona, i vertici del brand hanno chiarito qualche dettaglio in più sul dispositivo, mostrandolo pure in alcune foto.

L’immagine di inizio articolo mostra proprio il Samsung Galaxy Ring indossato al dito. A prima vista, nulla lascerebbe intendere di essere al cospetto di un anello smart, con diverse funzioni dedicate al benessere e alla salute. Proprio in concomitanza con la partenza del MWC 2024, alcuni rapprensentanti Samsung hanno mostrato (solo a selezionati esperti) i prototipi del dispositivo in ceramic black, in platinum Silver e in gold riposti nel loro guscio di plastica. Quanto proposto non aveva la finitura in metallo pure attesa ma, negli esemplari finali quest’ultima potrebbe facilmente essere introdotta. L’adattamento ad un dito più o meno grande non è stato approfondito ma, come pure già trapelato, sono state confermate le misure circolari dalla 5 alla 13.

I Samsung Galaxy Ring mostrati al pubblico di esperti non erano funzionanti, dunque non sono ancora del tutto chiare le funzioni complessive del dispositivo. Ad ogni modo, quest’ultimo dovrebbe misurare la frequenza respiratoria e del cuore cuore, fornire il valore dell’ossigenazione del della temperatura cutanea e monitorare il ciclo mestruale. Ancor di più, la soluzione sarebbe ottimale per tenere sotto controllo il sonno e dunque garantirsi la qualità del riposo e sostituire (sotto questo aspetto) i più ingombranti smartwatch.

Peccato che, contestualmente alle foto e ai primi dettagli sul Samsung Galaxy Ring, non siano arrivati quelli relativi alla data esatta di uscita dell’anello rivoluzionario. Resta confermato il lancio in questo 2024 e l’ipotesi più credibile è che il nuovo prodotto trovi posto nell’Unpacked estivo insieme ai pieghevoli delle serie Galaxy Z Fold e Flip.

