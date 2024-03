You And Me è il nuovo singolo dei Take That, un lieto ritorno dopo l’album This Life che la boyband ha annunciato sui social nell’ultima ora. Il terzetto britannico ora composto da Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald ha pubblicato un estratto, ha annunciato la data di uscita e ha mostrato l’artwork del singolo.

Il nuovo singolo dei Take That

Il nuovo singolo dei Take That è You And Me e sarà fuori giovedì 28 marzo su tutte le piattaforme. Sui canali social del terzetto è comparso un estratto che già fa assaporare cosa ascolteremo quando il brano sarà disponibile in streaming: una power ballad intensa, nel tipico stile dei Take That. I fan non stanno più nella pelle: “Non vedo l’ora che sia domani per poterla ascoltare per intero”.

Nell’artwork vediamo i tre componenti di spalle, affacciati da un terrazzo mentre osservano la città con il dettaglio su un attraversamento pedonale. You And Me, come già detto, è la prima novità dopo il disco This Life.

L’album This Life e i concerti in Italia nel 2024

Anticipato dalla title-track, This Life è uscito il 24 novembre 2023 come nono disco dei Take That. L’ultimo singolo tratto dall’album è la traccia Windows, e prima dell’uscita del disco la storica boyband ha mantenuto il silenzio discografico dal 2017, anno in cui ha visto la luce Wonderland. Oggi i Take That sono ritornati sulla scena e sono pronti per passare per l’Italia con quattro date nell’estate 2024. Ecco il calendario completo:

07 luglio 2024 – Marostica (Vicenza), piazza Castello

08 luglio 2024 – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

10 luglio 2024 – Trani, Piazza Duomo

11 luglio 2024 – Bologna, Sequoie Music Park

Il nuovo singolo dei Take That preannuncia prossimi universi discografici?

