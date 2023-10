Ritornano i Take That in Italia: nel 2024 la band britannica visiterà il Belpaese con ben 4 date nel contesto del tour This Life Under The Stars. Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald saliranno sul palco per promuovere il nuovo album This Life in uscita il 24 novembre 2023. Di seguito le date, le location e le informazioni sui biglietti in prevendita.

I Take That in Italia nel 2024: date e biglietti

Come detto in apertura, i Take That in Italia intratterranno il pubblico con quattro date, la prima delle quali a Marostica (Vicenza) per poi salutare il Belpaese con una serata a Bologna.

07 luglio 2024 – Marostica (Vicenza), piazza Castello

08 luglio 2024 – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

10 luglio 2024 – Trani, Piazza Duomo

11 luglio 2024 – Bologna, Sequoie Music Park

Come la band fa sapere sui social, per le date in Italia, Germania, Ungheria, Barcellona e Siviglia le prevendite partiranno dalle 18 di martedì 17 ottobre previo acquisto del nuovo album This Life, in alternativa bisognerà attendere la prevendita generale che partirà dalle ore 10 di mercoledì 18 ottobre.

Il nuovo disco This Life

This Life sarà il nono album in studio della boy band per eccellenza, nonché il primo a 6 anni di distanza da Wonderland (2017) anticipato dal singolo Windows. A proposito del disco, la band ha raccontato:

“Tornare insieme in studio è stata un’esperienza meravigliosa. La sensazione è quella di spiegare le ali, lasciando andare il vecchio per avventurarsi nel nuovo”.

Perché mancano Robbie Williams e Jason Orange? A questa domanda risponde Gary Barlow:

“Robbie non fa parte della band dal 2011 e Jason se ne è andato nel 2014. Noi abbiamo sempre detto che sono i benvenuti. Al momento siamo in tre e stiamo andando bene”.

