Gli appassionati di videomessaggi WhatsApp saranno certamente contenti nel sapere che un nuovo aggiornamento del servizio di messaggistica comprende delle gradite novità per le clip condivise nelle chat. In particolar modo, sono i possessori di iPhone a beneficiare di un’evoluzione nella specifica funzione dopo l’aggiornamento per iOS siglato come il 24.6.77 presente per tutti sull’App Store di Apple.

Quali novità include l’aggiornamento proprio per i videomessaggi WhatsApp? Il changelog ufficiale fa menzione di tutti i cambiamenti disponibili dopo l’installazione. Questi riguardano proprio la possibilità di registrare ed inviare i filmati direttamente dalle chat. In realtà, questa funzione era già disponibile per la maggior parte degli utenti ma ora si è diffusa maggiormente e soprattutto è possibile proprio inviare una registrazione premendo a lungo il pulsante della fotocamera presente accanto al campo di testo in una conversazione.

Sempre in riferimento ai videomessaggi WhatsApp, l’ultimo aggiornamento porta con sé anche un’altra pratica opzione. Per avanzare e riavvolgere rapidamente le clip, basterà toccare due volte il bordo di un video appunto (per andare avanti o indietro nella riproduzione, magari tralasciando le parti meno interessanti). Questa specifica soluzione potrebbe contribuire a non far perdere del tempo prezioso agli utenti.

Infine, l’ultimo aggiornamento WhatsApp per iPhone che include le novità per i videomessaggi in chat presenta anche un nuovo design per allegare file in una conversazione. Si tratta di certo di una modifica minore che potrà essere notata nel momento in cui si condivideranno dei materiali. Tutto quanto fin qui proposto potrà essere facilmente provato dopo l’installazione del pacchetto indicato ad inizio approfondimento. Nel caso in cui il proprio iPhone non dovesse vedere disponibile proprio il firmware indicato, possiamo ipotizzare che (per il suo rilascio globale) dovremo attendere solo un po’ di più, al massimo qualche giorno.

Continua a leggere su optimagazine.com