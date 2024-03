Sono stati svelati i giudici del serale di Amici. Lo comunica DavideMaggio in anteprima ma a breve la notizia sarà ufficialmente battuta dalla produzione. Alla fase finale del talent show di Maria De Filippi ormai manca sempre meno. Per sabato 23 marzo è attesa la prima puntata della fase finale del programma che vedrà accedere al serale un numero ristretto di concorrenti.

L’appuntamento è per la prima serata di Canale 5, al termine degli appuntamenti con C’è Posta Per Te attualmente in onda nella prima serata del sabato sulla stessa rete.

In scaletta le esibizioni di canto e di ballo della classe di Amici 2023/2024 con tanti ospiti dal mondo della musica, della danza, dello sport e dello spettacolo. Adesso è nota la composizione della giuria. Chi saranno i giudici del serale di Amici? Nessuna novità rispetto alla precedente edizione.

NI tre giudici del scorso serale sono tutti confermati. Vedremo quindi in giuria ad Amici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Per ilv trio giudicante è la seconda volta insieme in questo ruolo dopo il debutto della scorsa edizione.