Amici verso il Serale è l’appuntamento speciale dedicato al talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 domenica 17 marzo. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima dell’avvio della fase conclusiva del programma, al via la prossima settimana con 15 concorrenti in gara.

Tra canto e ballo, sono infatti soltanto 15 coloro che – dalla folta classe di cantanti e danzatori – sono stati scelti dai docenti del programma per accedere alla fase successiva del programma, quella che si svolgerà in prima serata e si chiuderà con la premiazione del vincitore dell’edizione 2023/2024.

Stop a sfide ed eliminazioni. Oggi, 17 marzo, Canale 5 dedica una puntata speciale di Amici ai 15 concorrenti del serale e al loro lungo percorso all’interno del programma. Impegno, sudore, dedizione, momenti di gioia ma anche grandi ostacoli da superare.

Soddisfazioni e difficoltà, traguardi raggiunti e prove superate: oggi su Canale 5, Amici riavvolge il nastro per far rivivere ai fan del talent show l’intero percorso dei 15 concorrenti ammessi al Serale.

Amici verso il Serale è una sorta di best of dei 15 ragazzi in maglia d’oro che si preparano ad affrontare la sfida più importante della loro vita artistica.

Sacrifici, ma anche emozioni e sentimenti trovano spazio su Canale 5 quando ormai alla prossima fase mancano solo una manciata di giorni. La prima puntata del Serale di Amici è attesa per sabato 23 marzo con 7 cantanti e 8 ballerini, divisi in 3 squadre. A capo di ogni team una coppia di docenti.

7 CANTANTI: AYLE, HOLDEN, LIL JOLIE, MARTINA, MIDA, PETIT E SARAH

8 BALLERINI: DUSTIN, GAIA, GIOVANNI, KUMO, LUCIA, MARISOL, NICHOLAS E SOFIA