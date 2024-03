Il nuovo singolo di Gianna Nannini è Io Voglio Te, un’anima pop che si estende nel groove di batteria e nei sintetizzatori che alleggeriscono la dichiarazione d’amore presente nel testo con tutta la leggerezza necessaria per non appesantire con contenuti stucchevoli e scontati. Quando si tratta della rocker senese, del resto, niente è da considerarsi scontato.

Ciò che colpisce da subito del nuovo singolo di Gianna Nannini è il beat che apre il brano, che subito dopo si impreziosisce con il sintetizzatore e con la voce della cantautrice. Con questa canzone ritroviamo la natura passionale della rocker senese, un po’ come ai tempi di Latin Lover o Avventuriera ma con un taglio più vicino all’universo synth-pop.

Dopo Silenzio, Gianna Nannini propone un nuovo estratto dal nuovo disco Sei Nel L’Anima. Io Voglio Te è stato scritto dall’artista insieme a Alex “Raige” Vella e Mauro Paoluzzi.

Sei Nel L’Anima è fuori da oggi, venerdì 22 marzo, su tutte le piattaforme streaming e in formato fisico. Il disco segna il ritorno discografico di Gianna Nannini cinque anni dopo La Differenza (2019), e proprio da oggi parte l’instore tour con il primo incontro a LaFeltrinelli di Piazza di Porta Ravegnana 1 a Bologna, alle ore 18.

Ancora, la rocker senese è pronta a salire sul palco del tour europeo che passerà anche per l’Italia in tre date. Di seguito il calendario completo:

Infine, la rocker senese è al centro del biopic Sei Nell’Anima in arrivo su Netflix a partire dal 2 maggio, con Letizia Toni nei panni di Gianna Nannini.

Continua a leggere su optimagazine.com

Spalanchiamo le finestre e facciamo entrare il mondo

e con le parole perse costruiamo un bel discorso

è sempre diverso il battito del cuore

neanch’io me lo spiego, ma sento cosa vuole

Io voglio te, o te o nessuno

e non finire mai, non finire mai

di farmi ridere

Io voglio te, e passo e chiudo

e non finire mai, non finire mai

di farmi piangere

Anche se non te l’ho detto con te mi sento in mare aperto

siamo mano nella mano su un futuro ancora incerto

è sempre diverso il suono dell’amore

il cuore è lo stesso, non sente la ragione

Io voglio te, o te o nessuno

e non finire mai, non finire mai

di farmi ridere

Io voglio te, e passo e chiudo

io voglio te, voglio te, voglio te

o te o nessuno

Io voglio te, o te o nessuno

io voglio te, voglio te, voglio te

o te o nessuno

Io voglio te, voglio te, voglio te

o te o nessuno

Io voglio te, voglio te, voglio te,

o te o nessuno