Il Silenzio di Gianna Nannini è finito. Un gioco di parole che ci fa trovare una piccola leggerezza, se pensiamo che in questo nuovo singolo respiriamo dolore allo stato puro. Dopo Sei Nell’Anima, la cantautrice di Siena dimostra ancora una volta di avere sempre le parole giuste per raccontare un’assenza, una distanza e tutto ciò che resta dopo un addio.

Silenzio di Gianna Nannini è il glorioso ritorno dopo ben 5 anni di assenza. Questo nuovo singolo è una ballata in cui la cantautrice di Siena racconta l’incapacità di rassegnarsi a una distanza, un addio che divora in tutto il suo strazio.

“Seguo le tue ombre. Non ascolto, sento. Siamo nelle sole nelle lacrime che scendono”, una delle frasi più intense del brano arriva dalla prima strofa per farci capire che la canzone non usa metafore né giri di parole. La poetica di Gianna Nannini è sempre stata questa: raccontare l’amore in tutte le sue sfumature e con tutte le narrazioni possibili. Non è ancora dato sapere se Silenzio sia l’inizio di una nuova avventura discografica.

Nei fatti, della nuova musica di Gianna Nannini si sentiva fortemente la mancanza.

Sono passati cinque anni dall’ultimo album di Gianna Nannini. La Differenza è uscito nel 2019, accompagnato da singoli di prestigio come la title-track e soprattutto Motivo, un inaspettato duetto con Coez.

Per registrare il disco Gianna Nannini si è rifugiata a Nashville e proprio nel regno di Elvis Presley la nostra cantautrice ha ritrovato il suo mondo blues con il quale ha imbevuto ogni traccia del disco. Il resto è inutile raccontarlo, perché La Differenza può benissimo parlare da solo.

Parlami d’amore

Cambia la visione

Vuoi tornare un po’ indietro nel tempo

Seguo le tue ombre

Non ascolto sento

Siamo nelle sole nelle lacrime che scendono

Quello che non ho è amarti un po’

È un bacio nel silenzio

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio

Tutto quel casino, tutta quella gente

Noi ci siamo persi e ritrovati sempre

Parlami d’amore senza più parole

Oppure questa luna è lì per niente

Quello che non ho è amarti un po’

È un bacio nel silenzio

Quello che non so è mandarti via

Sei tu nel mio silenzio

Ora che siamo soli, non è vero

Ora torniamo a vivere davvero

Ora non c’è una colpa, ognuno ha il suo dolore

(Silenzio)

Quello che non ho ora lo so

Sei tu nel mio silenzio

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio

Forse è soltanto quello che volevo

Ora torniamo a vivere davvero

Ora non c’è una colpa, ognuno ha il suo dolore

Forse che siamo soli non è vero

Ora è la volta buona che ci credo

Forse se mi baci adesso non ti lascio andare via

(Silenzio)

Sei tu il mio silenzio