Partirà a marzo l’instore di Gianna Nannini per presentare Sei Nel L’Anima, il nuovo album di inediti della rocker senese. Oltre agli incontri presso le librerie Feltrinelli, la cantautrice è già pronta per portare la sua nuova esperienza discografica in giro per l’Europa.

Instore di Gianna Nannini: le date

L’instore di Gianna Nannini partirà il 22 marzo, lo stesso giorno in cui il disco Sei Nel L’Anima sarà disponibile in tutti i punti vendita e su tutte le piattaforme streaming.

22 marzo BOLOGNA – LaFeltrinelli P.zza di Porta Ravegnana 1, Galleria Aquaderni ore 18

23 marzo MILANO – LaFeltrinelli P.zza Piemonte 2 ore 18:30

27 marzo FIRENZE – LaFeltrinelli P.zza della Repubblica 26R ore 18

28 marzo ROMA – LaFeltrinelli via Appia Nuova 427 ore 18

I fan che acquistano o pre-ordinano il disco presso i punti vendita indicati otterranno il pass esclusivo che dà accesso all’evento.

Il tour europeo

Da novembre 2024 Gianna Nannini partirà per il tour europeo che toccherà cinque grandi città, tre delle quali in Italia secondo il seguente calendario:

25 novembre ZURIGO – Hallendstadion

28 novembre MONACO DI BAVIERA – Olympiahalle

14 dicembre FIRENZE – Nelson Mandela Forum

17 dicembre ASSAGO (MI) – Forum

21 dicembre ROMA – Palazzo dello Sport

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e tutti gli altri circuiti autorizzati.

Il nuovo album Sei Nel L’Anima e il biopic su Netflix

Il 22 marzo uscirà Sei Nel L’Anima, il nuovo album anticipato dal singolo Silenzio e di cui la rocker senese ha reso nota la copertina e la tracklist. Il 2024 sarà un anno particolarmente intenso per Gianna Nannini, che oltre al nuovo disco vedrà uscire il biopic Sei Nell’Anima con Letizia Toni nei panni dell’artista e Andrea Delogu in quelli di Mara Maionchi.

La tracklist del disco:

01 ****

02 Silenzio

03 Io Voglio Te

04 Lento Lontano

05 Filo Spinato

06 Tutta La Vita

07 Il Buio Nei Miei Occhi (I’d Rather Go Blind)

08 Bang

09 Maledetta Confusione

10 Ciao è Meglio Di Goodbye

11 Stupida Emozione

12 Mi Mancava Una Canzone Che Parlasse Di Te

Il biopic sarà fuori il 2 maggio e sarà disponibile su Netflix.

