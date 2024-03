La storia di Muschio Selvaggio è quella di un podcast che in pochissimi anni si è reso popolare per vari motivi: il primo era la notorietà degli autori e conduttori. Fedez, il noto rapper, influencer e marito di Chiara Ferragni, Luis Sal, influencer e suo fratello Martin Sal. Nato nel 2020, Muschio Selvaggio ospita da sempre ospiti con un assortimento sempre più vario: Bello Figo, Vittorio Feltri, Paolo Bonolis, ma anche Tedua, Barbascura X e tanti altri.

Il format è molto semplice: i conduttori intervistano gli ospiti e dialogano con loro in un clima molto conviviale e disteso, dove il tema è sempre attinente al background della persona presente in studio. Non mancano i momenti goliardici, istanti che destano anche un po’ di sorpresa per la nota divergenza di pensiero tra i protagonisti (i conduttori e gli ospiti) o per una vena ironica di alcuni ospiti fino a quel momento nota veramente a pochi. Non mancano le polemiche: durante una puntata con ospite Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, Fedez si è lasciato scappare una leggerezza su Emanuela Orlandi.

Per scusarsi, Fedez ha ospitato Pietro Orlandi nel programma e insieme hanno dialogato sulla 15enne scomparsa il 22 giugno 1983 da Roma. Nel febbraio 2023 Muschio Selvaggio ha fatto il salto di qualità con l’edizione Muschio Selvaggio Da Sanremo, con la partecipazione straordinaria del maestro Beppe Vessicchio.

Successivamente alcuni problemi interni hanno portato Luis Sal ad allontanarsi dal progetto, alla cui conduzione è arrivato Davide Marra, noto come Mr. Marra, già fondatore e conduttore del Cerbero Podcast. Particolarmente intensa è stata la puntata con Daniele Capezzone e Marco Travaglio come ospiti, dove il direttore de Il Fatto Quotidiano ha respinto con forza i tentativi di Fedez di criticare il lavoro di Selvaggia Lucarelli.

