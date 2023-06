È il nuovo volto di Muschio Selvaggio al fianco di Fedez dopo l’uscita di scena di Luis Sal, ma non si può dire altrettanto per il mondo dei social e dello streaming. Mr. Marra non è certamente nuovo su tutte le altre piattaforme. Ma chi è Davide Marra?

Chi è Davide Marra

Davide Marra, noto anche come Mr. Marra o Mr. Casanova, è un cantante, podcaster e content creator italiano. È nato a Roma il 18 ottobre 1991 e si è affacciato al mondo della musica nel 2020 con il primo singolo C’è Dolore. Nel 2021 ha lanciato il suo secondo brano, Blue Valentine, che ha ottenuto oltre 100 mila stream su Spotify.

Il Cerbero Podcast

Mr. Marra è diventato famoso grazie alla sua partecipazione al Cerbero Podcast, un progetto nato nel 2018 su Twitch dove si discutono vari argomenti di attualità, politica e cultura con un tono ironico e provocatorio, a volte polemico. Il podcast è condotto da Mr. Marra insieme a Simone Santoro, Davide Rubino e Mr. Flame.

Nel 2023 Mr. Marra ha debuttato come co-conduttore di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez che prima vedeva al suo fianco Luis Sal.

Mr. Marra è fidanzato con Alessia Mucci, influencer e modella originaria di Pescara. La coppia ha una figlia di nome Asia, nata nel 2021. Mr. Marra è noto anche per i suoi video a tematica sessuale e cinematografica, che pubblica sul suo canale YouTube e su PornHub. In un’intervista ha dichiarato di non avere problemi a mostrarsi mentre fa sesso davanti alla telecamera. “Per me è come mangiare”, ha detto.

Mr. Marra è un personaggio poliedrico e trasgressivo, che si esprime con creatività e ironia nei vari ambiti in cui opera. Ha una grande passione per il cinema, la musica e lo sport, e non si lascia intimidire dalle critiche o dalle polemiche.