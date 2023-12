Componenti: Simone Santoro (Dudubbi), Davide Marra (Mr. Marra), Mr. Flame

Anno di nascita: 2016

Città: Roma

Piattaforme: YouTube, Twitch

Categoria: Streamer

Cos’è il Cerbero Podcast

Cerbero Podcast è un canale di Twitch e YouTube gestito da Simone Santoro, in arte Dudubbi, Davide Marra, in arte Mr Marra, e Gianluca, in arte Mr Flame. I tre si occupano di opinione e intrattenimento e affrontano temi di attualità, cronaca, gossip e cultura con uno stile ironico, provocatorio e spesso politicamente scorretto. Il loro format consiste in delle dirette quotidiane in cui commentano le notizie del giorno, interagiscono con i fan e ospitano personaggi famosi o controversi. Le loro dirette vengono poi riproposte o riassunte sul loro canale YouTube, dove caricano soprattutto video speciali per gli abbonati.

La storia del Cerbero Podcast inizia nel 2016, quando Dudubbi, Mr Marra e Mr Flame si conoscono su internet e decidono di creare un gruppo di streaming su Twitch, ispirandosi al format americano di The Howard Stern Show. Il nome del canale deriva dal mitologico cane a tre teste che custodisce gli inferi, simbolo della loro diversità e complementarità di caratteri e vedute. Inizialmente il loro pubblico è limitato e di nicchia, ma con il tempo il loro seguito cresce grazie alla loro capacità di creare dibattiti, scandali e polemiche, ma anche di divertire e coinvolgere i loro fan. Il Cerbero Podcast si presenta come “il podcast più chiacchierato d’Italia”.

Gli ospiti

Tra i temi più trattati dal Cerbero Podcast ci sono le vicende di personaggi come Fabrizio Corona, Matteo Saba e Rosario Liccardo, che hanno dato vita a delle vere e proprie inchieste e saghe chiamate CoronaGate, SabaGate e LiccardoGate. Tra gli ospiti più famosi ci sono stati Fedez, Chiara Ferragni, Victorlaszlo88, Sdrumox e Dave Revan.

Il loro linguaggio è spesso replicato dai fan, come l’esclamazione “greve!” che col tempo è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica del trio.

