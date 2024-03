Gulcemal è la nuova serie turca che Mediaset porterà prossimamente in Italia. Da anni, nel nostro Paese è esplosa la dizi mania; tutti pazzi per le serie turche, in onda su Canale5 (ma anche sulla piattaforma Mediaset Infinity) da ormai diverso tempo.

Il “fenomeno” Terra Amara ha fatto crescere ancora di più la richiesta di produzioni dalla Turchia. Non trovando spesso spazio in tv, le dizi vengono rilegate sul servizio di streaming dell’azienda di Piersilvio Berlusconi. Le ultime entry sono Dreams and Realities (con protagonista Ozge Gurel, volto amato e conosciuto qui in Italia) ed Everywhere I Go.

C’è poi Endless Love, la nuova arrivata, che ha preso il posto di Terra Amara nel daytime. Ora è in arrivo Gulcemal su Mediaset, con protagonista proprio un attore conosciuto per la serie ambientata a Cukurova: Murat Unalmis, interprete di Demir Yaman. La serie tv è composta da una sola stagione di tredici episodi, cancellata in seguito ai bassi ascolti, ed è andata in onda lo scorso anno in patria.

La storia comincia con un’introduzione: trent’anni prima gli eventi narrati nella serie, Zafer (Ayda Aksel) è costretta a lasciare l’amato Mustafa per sposare Saim, un uomo che non ama. Da quel matrimonio nascono Gulcemal e Gülendam (Nilay Erdönmez), che Zafer non riesce ad amare. La madre abbandonerà i figli quando Mustafa riapparirà nella sua vita. Questa scelta avrà delle ripercussioni: Saim si toglie la vita; Gulcemal, accecato dalla rabbia per aver perso il padre, non esita a uccidere il compagno della madre, il quale, a quel punto, gli lancia una maledizione: nessuna donna sarà in grado di amare.

Da adulto, Gulcemal è ossessionato dall’idea di vendicarsi di sua madre. Nella sua vita non sembra esserci spazio per l’amore. Almeno fino a quando incontra Deva Nakkaşoğlu (Melis Sezen), figlia adottiva di sua madre (lui non ne è a conoscenza) che gli darà una concreta possibilità di lasciarsi tutto quell’odio alle spalle.

Favola oscura e moderna, Gulcemal è stata paragonata a La Bella e la Bestia. Non sappiamo quando la serie sbarcherà ufficialmente in Italia, né quale titolo verrà adottato per la versione nel vostro paese.

