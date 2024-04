Arriva Hercai – Amore e Vendetta su Real Time: e così, il fenomeno delle serie turche continua inarrestabile nel nostro paese. La serie, tratta dall’omonimo romanzo di Sumeyye Ezel, si snoda in tre stagioni e segue la faida tra due potenti famiglie ed è pronta a farci dimenticare la saga di Terra Amara.

Reyyan Sadoglu (interpretata da Ebru Sahin) è una ragazza appartenente a una ricca e potente famiglia. Circondata dall’affetto del padre, della madre e della sorella, non ha un rapporto semplice col nonno, Cihan (Serdar Ozer), uno degli uomini più influenti di Midyat. Costui disprezza la nipote perché non è la figlia biologica dei suoi genitori. Reyyan, però, non conosce le sue origini, ma non sa che la sua vita sta per essere sconvolta dall’arrivo in città di Miran (Akin Akinozu), imprenditore di successo. I due giovani si incontrano e si innamorano perdutamente.

Miran, però, affascinante quanto misterioso, nasconde un segreto: i suoi genitori sono morti per mano sembrerebbe della famiglia Sadoglu. Deciso a vendicare sua madre e suo padre, il ragazzo, nonostante resti folgorato al primo sguardo da Reyyan, la sposa per poi lasciarla dopo la prima notte di nozze. Potrà l’amore vincere sull’odio e l’onore?

Hercai (la cui traduzione in italiano è “orgoglio”) è ambientata in Turchia, nella suggestiva città di Midyat, in provincia di Mardin, famosa per le sue antiche pietre e architetture. La serie è andata in onda in 69 puntate suddivise in tre stagioni, sulla rete ATV dal 15 marzo 2019 al 25 aprile 2021. Hercai è già successo globale non solo in patria. La dizi turca è stata venduta a livello internazionale con il titolo “Inconstant Love”. In Spagna ha totalizzato una media di quasi il 4% di share con circa 500.000 spettatori.

Di seguito il trailer di Hercai – Amore e Vendetta in italiano: la serie debutterà il 15 aprile su Real Time in prima serata. Inoltre, ogni lunedì su Discovery+ verranno caricati due episodi in anteprima.

