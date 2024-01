Arriva anche in Italia Dreams and Realities – La Forza dei Sogni, la nuova serie turca con Özge Gürel: da oggi, 29 gennaio, è disponibile su Mediaset Infinity. Un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì.

La serie arriva sulla scia del successo che stanno avendo le serie turche nel nostro paese. In primis Terra Amara, cavallo di battaglia di Canale5, che va in onda praticamente tutti i giorni, e almeno due volte la settimana anche in prima serata.

Dreams and Realities viene pubblicata su Mediaset Infinity, seguendo lo stesso destino di My Home My Destiny. Con gli episodi disponibili on demand, gli appassionati di questo format potranno guardarli quando e dove vogliono.

Dreams and Realities segue la storia di quattro giovani donne, ciascuna con un sogno diverso da realizzare. Dicle sogna di diventare una scrittrice famosa, Gunes aspira a fare l’avvocato, Setenay vorrebbe essere una curatrice di mostre d’arte e Melike un’imprenditrice edile. Nel frattempo, si accontentano di lavoretti per sbarcare il lunario e si innamorano. La loro vita cambia con la morte improvvisa della loro amica Meryem, avvenuta in circostanze misteriose. Chi l’avrà uccisa e perché?

Nel cast troviamo Özge Gürel (già famosa in Italia per le serie Cherry Season, Mr. Wrong e Bitter Sweet- Ingredienti d’amore) nei panni di Dicle; Aybüke Pusat è Güneş; Melissa Aslı Pamuk è Setenay; Yeşim Ceren Bozoğlu è Melike; Yusuf Çim è Sergen; Ekin Mert Daymaz è Emre; Serkay Tütüncü è Alaz; Özge Özacar è Mehveş; Beyza Şekerci è Meryem.

Il primo episodio è già disponibile online da oggi, 29 gennaio 2024. Ecco le anticipazioni per questa settimana:

Le ragazze devono partecipare all’addio al nubilato di Setenay, che sta per sposare il fidanzato Emre. Meryem, che sembra avere una forte influenza sul suo capo Taner, fa assumere Gunes nello studio legale in cui lavora.

Firat, fratello di Dicle, continua a essere ossessionato da Meryem e a dichiararle il suo amore. La ragazza, spazientita, dice di avere un altro uomo e chiede alle amiche una mano per cercare un nuovo appartamento, sul mare, sostenendo di poterselo permettere grazie a un secondo lavoro avviato da poco.

None