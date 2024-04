Terra Amara torna in onda di stasera 19 aprile con i nuovi episodi su Canale5. Ci stiamo avvicinando alla fine per l’amata serie turca, che resterà in fascia prime time il venerdì, e nel pomeriggio ogni domenica.

Gli episodi in onda sono quelli della quarta e ultima stagione in cui seguiamo la nuova vita di Zuleyha dopo la morte di Demir. Ormai diventata la signora di Cukurova a tutti gli effetti, la Yaman deve guardarsi le spalle da diversi nemici che mirando all’azienda di famiglia. Da Abdulkadir, a Betul, cugina del defunto marito, che trama contro di lei a sua insaputa. Non manca l’amore, che Zuleyha troverà in Hakan, mentre Fikret si scoprirà innamorato della cognata.

Andiamo alle anticipazioni di Terra Amara di stasera.

Zuleyha e Hakan si preparano a celebrare le nozze e a vivere insieme, così Fikret e Lutfiye hanno trovato una nuova, temporanea sistemazione. Nel frattempo, Lutfiye sta cercando una fidanzata per suo nipote e la sua attenzione si concentra su Zeynep, la nuova insegnante della scuola della città, amica di vecchia data di Cetin e da poco tornata ad Adana. Con la complicità di Cetin, Lutfiye organizza una cena per far conoscere Zeynep a Fikret e tra i due sembra esserci da subito una certa affinità. Sermin e Betul, dopo non esser riuscite ad andare a Istambul, sono costrette a vivere nella casa di Gaffur e non hanno di che mangiare. In preda alla disperazione, Sermin ruba la spilla d’oro portafortuna di Leyla per poterla rivendere e racimolare del denaro.

A villa Yaman tutto è pronto per celebrare l’unione tra Zuleyha e Hakan. A officiare il matrimonio sarà Lutfiye, che però non è ancora arrivata. Questo suo ritardo impensierisce Zuleyha. La donna teme che Colak, volendo vendicarsi per l’ordine di demolizione firmato da Lutfiye, le abbia fatto del male. Viene così allertata la polizia e Colak viene arrestato come principale sospettato per la scomparsa di Lutfiye.

Tutti in città sono convinti che Lutfiye sia stata uccisa da Colak. In realtà, la donna mentre si stava recando in auto a villa Yaman è stata fermata da Vahap che, in fuga dalla gendarmeria, le ha sequestrato l’auto. Lutfiye riesce a trovare un passaggio e ad arrivare dalla polizia dove trova Zuleyha, Hakan e il procuratore ai quali spiega come sono andate le cose. Chiarita la situazione, finalmente Lutfiye può celebrare il matrimonio.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 19 aprile dalle 21:30.

