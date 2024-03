Oggi giovedì 14 marzo non funziona NoiPA e, come naturale conseguenza, soprattutto i cedolini di stipendi e pensioni dei dipendenti della scuola (e più in generale del settore pubblico) non possono essere consultati. Prima di pensare ad un down della piattaforma, bisogna subito precisare che siamo al cospetto piuttosto di una manutenzione straordinaria e urgente dei sistemi, dunque programmata.

Il team NoiPA ha chiarito direttamente i motivi dietro i malfunzionamenti odierni. in una nota ufficiale di ieri 13 marzo ha parlato di manutenzione straordinaria in corso. Tale fase è fondamentale per consentire l’accesso agli operatori per gli interventi sulle posizioni di stipendio dei singoli utenti. Il tutto è stato pensato in vista delle prossime emissioni dei cedolini. Peccato tuttavia che gli interventi inibiscano temporaneamente l’accesso alla scheda “Consultazione pagamenti”. Lo stesso discorso vale sia per l’app NoiPA che per l’accesso da dispositivi alla piattaforma.

Assodato che oggi non funziona NoiPA per un intervento pianificato e programmato, quando la situazione tornerà alla sua piana normalità? Il team di supporto del servizio non ha fornito una tempistica per il termine di questa fase, eppure un ritorno alla piena funzionalità di tutte le opzioni è auspicabile nel più breve tempo possibile. Ogni comunicazione ufficiale sul ripristino della piattaforma in toto sarà fornita attraverso i canali ufficiali del servizio della pubblica amministrazione.

Nella fase finale del 2023, il portale NoiPA è stato per lungo tempo protagonista di molti errori e disservizi. In quel caso, la mancata consultazione dei cedolini si è protratta per giorni e giorni per un discreto numero di utenti. Si spera ora che il caso attuale non sia lo stesso e che tutte le funzionalità dell’applicazione web e mobile siano presto supportati, senza alcuna esclusione, visto il diritto degli utenti di consultare documenti personali preziosissimi.

