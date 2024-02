Stiamo facendo i conti con un vero e proprio caso relativo al cedolino NoiPA, oltre ovviamente al login alla piattaforma durante il mese di febbraio. Già, perché se da un lato nella giornata di ieri ci siamo soffermati sulla questione assistenza, visto che in tanti non riescono in queste settimane ad avere un contatto diretto coi tecnici, oggi tocca analizzare lo stato dell’arte per quanto concerne il corretto funzionamento del sito. Il punto è che registriamo una profonda divergenza tra le testimonianze degli utenti e quanto riportato dallo staff NoiPA tramite un commento pubblicato su Facebook.

Il mistero del giorno su cedolino NoiPA e login al sito a febbraio: prima risposta ufficiale dello staff

Dunque, partendo da questi presupposti si comprende facilmente per quale ragione siamo al cospetto di un giallo in merito a tematiche come il cedolino NoiPA e login al sito a febbraio. In particolare, il team stamane ha replicato ad un utente che ha denunciato il persiste di anomalie che non consentono l’ingresso nella propria area privata: “Il sistema è tornato nuovamente disponibile. Se continui a riscontrare problemi, ti suggeriamo di contattare direttamente la nostra assistenza attraverso il modulo di contatto che trovi a questo link”.

Insomma, persiste una situazione di incertezza, frutto anche delle divergenti prese di posizione tra lo staff che si occupa della gestione di NoiPA e coloro che vorrebbero accedere alla piattaforma in queste ore. Anche perché, con l’inizio del mese di febbraio, per forza di cose diventa molto importante consultare alcune informazioni sulla questione pagamenti. Staremo a vedere se nelle prossime ore, prima di imbatterci nel weekend, verranno a galla o meno indicazioni più incoraggianti e positive per il pubblico.

In attesa di ulteriori riscontri, come sempre, avete la possibilità di lasciare un commento a fine articolo sulla situazione relativa al cedolino NoiPA ed al login alla piattaforma.

Continua a leggere su optimagazine.com