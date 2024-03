Sta aumentando l’attesa nei confronti del cedolino NoiPA ad inizio marzo, visto che, come sempre, nello scorcio iniziale di un nuovo mese gli utenti iscritti hanno bisogno di collegarsi alla piattaforma per ottenere una serie di informazioni sulla propria situazione. Probabilmente è proprio questo il punto alla base dei soliti problemi tecnici, visto che il sovraccarimento dei server potrebbe rendere complicato il login con le credenziali solitamente utilizzate. In un contesto simile, diventa molto importante ottenere assistenza sull’area riservata nelle giuste modalità, affinché si possano ottenere risposte nel più breve tempo possibile.

Cresce l’attesa per il cedolino NoiPA ad inizio marzo: riscontri sull’assistenza riguardante l’area riservata

Sostanzialmente, siamo al cospetto di una situazione ciclica, che tende a verificarsi quasi con cadenza mensile, come del resto abbiamo avuto modo di evidenziare ad inizio febbraio con un altro articolo. In una situazione di incertezza come quella che stiamo vivendo negli ultimi giorni, diventa molto importante approfondire il tema del cedolino NoiPA, affinché ad inizio marzo si possa capire una volta per tutte quale sia il modo migliore per ottenere assistenza in merito all’area riservata.

Lo staff, su Facebook, ha indicato in queste ore una pagina specifica alla quale dobbiamo collegarci per inoltrare la propria richiesta. Fondamentale, a questo punto, recarsi nella sezione “Dati della segnalazione” e selezionare in “Area” la voce riguardante Accesso e Gestione utenze. Per quanto riguarda la voce “Tematica“, invece, bisogna recarsi in “Problemi di accesso con SPID“. Infine, a proposito del “Tipo di problema“, occorre poi selezionare di nuovo la voce “Problemi di accesso con SPID”.

Dunque, contesto più chiaro per quanto concerne il cedolino NoiPA ad inizio marzo, soprattutto in merito all’assistenza sull’area riservata. Anche voi avete registrato anomalie in questi giorni? Segnalateci pure l’accaduto qui di seguito.

