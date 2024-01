A quanto pare ancora non funziona NoiPA oggi 29 gennaio, anche se l’auspicio è che tutto possa essere ripristinato entro la giornata di lunedì. Come stanno le cose? Durante il fine settimana era previsto un intervento di manutenzione per la piattaforma, accettato di buon grado dagli utenti, nella speranza che potessero essere risolti una volta per tutte i problemi con cedolino, consultazione dei pagamenti e login. Una questione che si è rivelata particolarmente delicata soprattutto tra dicembre e gennaio. Proviamo a fare il punto della situazione, tramite le ultime testimonianze raccolte sui social.

Non funziona NoiPA oggi 29 gennaio: non sono ancora stati risolti i problemi con cedolino e login

Dopo i disservizi risolti a cavallo della Befana, come vi abbiamo riportato con il nostro ultimo articolo a tema, oggi constatiamo che nuovamente non funziona NoiPA, con un chiaro riferimento al login, oltre alla consultazione dei pagamenti e del cedolino. Per farvela breve, tutto doveva finire a partire dalle 7 di questa mattina, ma diversi utenti evidenziano che ci siano ancora difficoltà in fase di accesso. Al momento non ci sono ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dello staff, motivo per il quale non abbiamo ancora un orario preciso di ripristino.

E così ci si imbatte in commenti come quello che segue: “Ma è possibile che non riesca ad accedere al sistema in nessuna maniera? Ho digitato correttamente il mio codice Spid almeno venti volte, ma continua a chiedere password“. C’è poi chi ha una certa urgenza: “Il sito non funziona dal 23 gennaio, ho provato più volte ad entrare per concludere la domanda di partecipazione al bando del concorso per il Ministero della Difesa che scade proprio il 29 gennaio“.

Dunque, se anche a voi non funziona NoiPA oggi 29 gennaio, non siete gli unici, visto che persistono i problemi con cedolino e login.

