Non siamo ai livelli di fine 2023, ma alcuni disservizi su una piattaforma che continua ad essere molto calda in Italia persistono, al punto che oggi 1 febbraio ci si chiede cosa fare per avere un contatto diretto con l’assistenza NoiPA. Già, perché la questione del login che non funziona pare non essere archiviata, motivo per il quale occorre concentrarsi su alcune dritte specifiche che potrebbero giungere in vostro soccorso. Vediamo come stanno le cose, in quanto la situazione è in continua evoluzione secondo le informazioni trapelate di recente via social.

Alcuni consigli extra sull’assistenza NoiPA con login che non funziona oggi: come mettersi in contatto con gli operatori

Dunque, non sono ancora stati risolti i problemi che abbiamo trattato nei giorni scorsi sul nostro sito, considerando il fatto che a cavallo tra due mesi per forza di cose le richieste di accesso tendono ad aumentare in modo significativo. Detto questo, ci sono dunque alcuni consigli extra sull’assistenza NoiPA, in modo tale da avere un riscontro diretto in caso di login che non funziona oggi. In prima istanza, NoiPA sui social scrive quanto segue: “Ti suggeriamo di scrivere alla nostra assistenza compilando il modulo di contatto che trovi direttamente a questo link“.

A margine, viene ricordato a tutti di selezionare le voci “Area: Assistenza alle funzionalità online; Tematica: Previdenza; Tipo di problema: Gestione previdenza complementare“. A coloro che hanno chiesto informazioni più specifiche, è stato annunciato quanto segue: “Nella voce “Amministrazione” bisogna indicare la propria Amministrazione di appartenenza, quindi ad esempio se fai parte del personale della scuola, puoi selezionare la voce “Ministero dell’Istruzione“.

Insomma, provate a seguire le istruzioni appena fornite sui social a proposito dell’assistenza NoiPA, in quanto potrebbe risultare più semplice contattare il canale che fa maggiormente al caso vostro oggi.

