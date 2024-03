Ritornano i concerti dei Placebo: in Italia, nel 2024, Brian Molko e Stefan Olsdal passeranno per il Belpaese durante l’estate con tre date. I biglietti in prevendita sono già disponibili.

Concerti dei Placebo in Italia nel 2024

Sono ora state annunciate le date dei concerti dei Placebo in Italia. Nel 2024 la band di Special Needs passerà per lo Stivale con tre date. Di seguito il calendario completo con i prezzi dei biglietti.

01 luglio LEGNANO, Rugbysound Isola del Castello

Posto Unico € 60,00

Early Entry, Posto Unico € 80,00 08 luglio ROMA, Rock in Roma

Posto Unico € 51,75 09 luglio PORDENONE, Blues & Co Festival

Posto Unico € 69,00

I biglietti in prevendita sono già disponibili presso TicketOne.

La denuncia di Giorgia Meloni

L’11 luglio 2023, dal palco dello Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO), Brian Molko aveva gridato dal palco: “La vostra Giorgia Meloni è… razzista, fascista, pezzo di me**a. Vaffan**lo!”. Per questo motivo il presidente del Consiglio dei Ministri aveva denunciato il frontman dei Placebo per diffamazione. Per questo motivo molti sostenitori della leader di Fratelli D’Italia lo avevano attaccato con insulti omofobi e minacce.

Brian Molko non era nuovo alle invettive contro il centrodestra italiano: nel 2010, a Lucca il cantautore alterò il testo del brano Soulmates per lanciare un messaggio contro Silvio Berlusconi: “So fu*k Berlusconi, fu*k his motherfu*king playmates and his lies”. Letteralmente: “Fancu*lo a Berlusconi, fancu*o ai suoi fo**uti amici e le sue bugie”.

Va ricordato, inoltre, che nel 2001 Brian Molko sul palco del teatro dell’Ariston come ospite al Festival di Sanremo insieme alla sua band per presentare l’album Black Market Music con il singolo Special K, dopo aver mostrato il dito medio alla telecamera distrusse la testata dell’amplificatore usando la sua chitarra come una mazza.

