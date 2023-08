Al Presidente del Consiglio dei Ministri non è andata giù la carrellata di insulti piovuti dal palco di Stupinigi Sonic Park da parte del frontman dei Placebo. Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati dai quotidiani nazionali, Brian Molko è stato denunciato da Giorgia Meloni per diffamazione.

Brian Molko denunciato da Giorgia Meloni

Contro il cantautore britannico, voce di Special K, Meds, Special Needs e The Bitter End, si era già mossa la Procura di Torino con l’apertura di un fascicolo per vilipendio. Nelle ultime ore La Stampa ha pubblicato la notizia sulle vie legali intraprese dalla leader di Fratelli D’Italia contro Brian Molko.

Per il momento entrambe le parti – il premier e l’artista – non hanno rilasciato dichiarazioni sui social. Nel frattempo contro Brian Molko era iniziata l’invettiva oceanica da parte dei sostenitori di Giorgia Meloni, accorsi sui profili dei Placebo per inveire contro il frontman con frasi del calibro: “In Italia non sei gradito”. Le invettive di Molko contro il centrodestra non sono cosa nuova: qualche anno fa aveva inveito contro Silvio Berlusconi a Lucca, sempre durante un concerto.

Il gesto più clamoroso, tuttavia, risale al 2001, quando la band fu ospite al Festival di Sanremo e Brian Molko distrusse la testata di un amplificatore dopo l’esibizione.

Cos’è successo a Stupinigi

L’11 luglio 2023 Brian Molko, in concerto con i Placebo al festival Stupinigi Sonik Park di Nichelino (Torino), ha interrotto la musica e ha urlato al microfono: “La vostra Giorgia Meloni è… razzista, fascista, pezzo di me**a. Vaffan**lo!”.

Per questo attacco, contro Brian Molko si sono scatenati i sostenitori di Giorgia Meloni con insulti omofobi e minacce, una s*itstorm che lo stesso Molko continua ad ignorare. Non si esclude che da parte del cantautore possa arrivare una dichiarazione, né che Giorgia Meloni rilasci una nota sui social.