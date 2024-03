Sono 15 in tutto i concorrenti al serale di Amici di Maria De Filippi. L’edizione 2023/2024 di Amici giunge al termine con la consueta fase del serale che vedrà in sfida cantanti e ballerini in prima serata su Canale 5.

Già nota la data della prima puntata del serale di Amici. Quando si inizia? La prima puntata andrà in onda su Canale 5 sabato 23 marzo e prevede la partecipazione di 15 concorrenti divisi in tre squadre, tra cantanti e ballerini ammessi. Ogni squadra sarà guidata da una coppia di docenti del programma: un professore di canto e uno di ballo.

Le coppie sono così composte: Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Raimondo Todaro-Anna Pettinelli, Emanuel Lo-Lorella Cuccarini. A trionfare nella scorsa edizione era stato il ballerino Mattia Zenzola, che riconsegnerà la coppa di Amici nella prima puntata del serale per passarla al vincitore dell’edizione 2023/2024. Chi sarà questa volta a trionfare? Lo scopriremo tra qualche mese. Intanto, scopriamo le squadre.

Le squadre del serale di Amici

La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha arruolato 4 concorrenti. Si tratta di Dustin e Marisol (ballo), Holden e Petit (canto).



La squadra guidata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli comprende 6 allievi, 2 cantanti e 4 ballerini. I cantanti sono Sarah e Mida. I ballerini sono Kumo, Sofia, Lucia e Nicolas.

La squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini vanta 5 concorrenti di cui 2 ballerini e 3 cantanti. Compongono la squadra i ballerini Gaia e Giovanni; i cantanti Martina, Ayle e Lil Jolie.

Sono stati svelati anche i giudici del serale di Amici. Il trio è confermato alla valutazione delle esibizioni, dopo il debutto dello scorso anno.