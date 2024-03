L’aggiornamento iOS 18 è giunto ad un livello di sviluppo abbastanza avanzato. Ne è una riprova un passaggio fondamentale, ossia la distribuzione della VendorUI proprio in questa prima parte di marzo, come raccontato anche dal sito di settore MacRumors. Gli sforzi profusi per la nuova esperienza software procedono di certo a gonfie vele e dovrebbero garantire l’uscita del prezioso update nei tempi canonici.

Di che cosa parliamo quando ci riferiamo alla VendorUI? L’aggiornamento iOS 18 (così come tutti i rilasci software di una certa rilevanza) hanno una loro versione in anteprima, pensata per i produttori di hardware. Il pacchetto in questione non è quello definitivo ma contiene di certo elementi dell’interfaccia utente iOS di pre-produzione. Tutto quanto serva ad effettuare dei test su dispositivi come accessori associabili proprio ai melafonini. Ebbene. in questo momento dell’anno, questo step sarebbe in linea con la pianificazione del lancio dell’update ufficiale Apple.

In realtà, dopo la distribuzione dell’aggiornamento iOS 18 a fabbricanti e venditori, ci sarà un altro passaggio determinato dal lancio della InternalUI. Quest’ultima è creata per gli ingegneri software di Apple e contiene la versione di pre-produzione dell’interfaccia utente iOS, con funzionalità inedite e non annunciate fino a questo momento. Ultimo momento previsto è quello relativo al rilascio per gli utenti finali, in primis gli sviluppatori con le relative beta software e solo infine agli utenti.

Stando ai progressi appena raggiunti e seguendo il timing classico dei lanci software Apple, nei prossimi mesi assisteremo alla seguente pianificazione. Ad inizio giugno, nel contesto della WWDC 2024, si procederà al rilascio dell’update per i soli sviluppatori esperti. La fase delle sperimentazione durerà tutta l’estate, con l’apertura della stessa anche a tester pubblici. La disponibilità al download per tutti nella versione definitiva del pacchetto si collocherà nella finestra temporale di fine settembre.

