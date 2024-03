Ci risiamo, dei nuovi falsi SMS Nexi sono in arrivo sui telefoni di tanti italiani. Si tratta di messaggi che nulla hanno a che fare con il gruppo Nexi appunto, ma sono il veicolo truffaldino attraverso il quale dei cyber criminali si stanno adoperando per far cadere in trappola tante vittime. Vediamo esattamente come è stato orchestrato il presente raggiro, per starne alla larga ed evitare pericoli di ogni tipo.

L’aspetto dei falsi Sms Nexi è grosso modo quello presente nell’immagine di inizio articolo. La comunicazione fa leva sul solito allarme, già evidenziato in passato, in concomitanza con precedenti ondate di messaggi truffa dello stesso identico tipo. All’utente si prospetta un caso di sopruso subito, ossia si fa riferimento ad una spesa importante autorizzata dalla città di Lugano, a propria insaputa. Normale, in molti casi, che tante persone vadano in panico, pensando di vedere un ammanco sul proprio conto. Peccato però che il pericolo risieda proprio nell’azione di verifica. La nota presenta un collegamento falso ad un portale altrettanto fake. Inserendo i propri dati di accesso al portale, sono proprio questi ad essere rubati e utilizzati a scopi non certo legali.

Come già anticipato. simili falsi SMS Nexi sono apparsi nel recente passato e ora sono di nuovo di scena in Italia. L’unico modo per proteggersi resta quello di non dar seguito alla comunicazione e cancellarla dalla propria lista messaggi. A riprova del fatto che si tratti di una truffa, le potenziali vittime dovranno sempre capire che le note allarmistiche di questo genere con collegamenti interni nascondono sempre un tentativo di frode. Nel dubbio che la nota ricevuta contenga davvero un avvertimento reale, l’ideale sarebbe contattare il proprio istituto bancario, di credito o anche il team di supporto di un determinato metodo di pagamento (come in questo caso) per sincerarsi della propria posizione.

Continua a leggere su optimagazine.com