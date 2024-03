Sono ormai svariati giorni che non funziona ChatGPT a dovere nella sua versione per browser. Le richieste al chatbot di OpenAI hanno iniziato a non dare le adeguate risposte dallo scorso venerdì e le anomalie si sono poi accumulate nel corso del weekend appena concluso. In questa giornata di lunedì 11 marzo poi, la situazione non sembra per nulla cambiati e in molti vorranno di certo conoscere le motivazioni dietro i malfunzionamenti e magari provare a trovare anche qualche soluzione.

Dallo status server di OpenAi apprendiamo che, sebbene i primi problemi siano apparsi da venerdì 8 marzo, solo ieri 10 marzo è stato un incidente per il servizio. In particolar modo, si è parlato di una grossa percentuale di errori che hanno impattato la piattaforma. Peccato che, a distanza di 24 ore e seppur non messo in evidenza in via ufficiale, ancora non funziona ChatGPT per tanti utenti, tra l’altro in tutto il mondo e senza che ci siano particolari aree geografiche più colpite di altre dalle anomalie.

Proprio perché non funziona ChatGPT oramai da giorni, sul forum di OpenAI è stato aperto un thread relativo ai problemi in corso. Le testimonianze di utenti impattati dal disservizio sono molteplici e per fortuna, vista la loro esperienza, è stata messa in risalto anche una soluzione ufficiosa agli errori. In effetti. il rimedio per molti utile in questa situazione sarebbe quello di modificare la lingua con la quale ci si interfaccia allo strumento di intelligenza artificiale. Naturalmente si tratta di un “trucco” momentaneo che nulla ha che fare con il superamento di quello che sembrerebbe essere un bug serio. La speranza è che, passato il weekend, siano posti in atto gli interventi più adatti per ripristinare il servizio alla sua piena normalità. In alternativa alla versione web di ChatGPT con problemi, le corrispondenti app mobile dello strumento AI (come già detto e almeno per il momento) non mostrano disservizi.

