ChatGPT non funziona correttamente oggi 9 novembre ma, a dire la verità, ci sono state diverse interruzioni del servizio anche nel corso della giornata di ieri. Delle anomalie evidenti si stanno verificando dunque da circa 24 ore e la situazione potrebbe non migliorare ancora per diverso tempo.

Capiamo meglio la situazione relativa a quello che è un vero e proprio down globale. Come già accennato, gli utenti di tutto il mondo hanno dovuto avere a che fare con un ChatGPT non funzionante già nel corso della giornata di ieri, quando il servizio di OpenAI di intelligenza artificiale più noto al mondo è stato completamente inaccessibile per ben 90 minuti. La situazione non è granché migliorata nella notte e pure nelle prime ore della giornata odierna. Le difficoltà sono le seguenti: l’accesso alla piattaforma web è inibito a tratti o accessibile a singhiozzo e dunque non si riescono ad effettuare richieste di alcun tipo al bot AI.

A cosa sono dovuti gli attuali problemi? La stessa OpenAI ha fatto sapere che, per il suo servizio, sono in corso interruzioni periodiche dovute a traffico anomalo sui suoi server. C’è il rischio che sia in corso un attacco DDoS e per questo sono in essere degli interventi per cercare di mitigare tutte le anomalie riscontrate nelle ultime ore.

Visto che non funziona ChatGPT in queste ore per i problemi a monte appena indicati, non è possibile risolvere le anomalie in alcun modo per gli utenti finali. A nulla possono valere i continui tentativi di accesso alla piattaforma AI. La situazione si ristabilirà in tempi non meglio precisati. Sarebbe il caso di tenere sotto osservazione le comunicazioni di OpenAI perché potrebbe essere quest’ultima a ufficializzare il rientro nei ranghi di tutti i servizi offerti, attraverso i suoi canali ufficiali.

