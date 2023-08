La notizia hi-tech della settimana è senz’altro la disponibilità dell’app ChatGPT Android sul Play Store. La novità è stata già affrontata sul nostro magazine, ma ora è venuto il momento di esaminare lo strumento di Intelligenza Artificiale in riferimento alle sue principali funzionalità e all’usabilità, per cercare di comprendere quali possano essere i benefici da trarne, fin da subito.

Funzionalità

Il link esatto per scaricare la vera app ChatGPT sul PlayStore è questo. In assenza della versione ufficiale dello strumento, negli ultimi mesi, troppe app fasulle sono state scaricate dagli utenti: meglio dunque collegarsi all’unica soluzione originale e che non nasconderà malware o altri pericoli. La versione per Android di ChatGPT giunge svariate settimane dopo quella per gli iPhone su App Store Apple ma, almeno adesso, il gap è stato superato.

L’app ChatGPT richiederà subito la registrazione del proprio account. Vista la versione Android dello strumento, sarà più che logico autenticarsi con account Google presente sul proprio smartphone. Lo step fondamentale prenderà solo pochi istanti e concederà il grande beneficio di sincronizzare le conversazioni con l’IA (in merito a qualsiasi argomento) su qualsiasi dispositivo loggato allo stesso profilo.

L’app ChatGPT Android mutua, dalla versione web dello stesso strumento di IA, l’estrema essenzialità della sua progettazione. Dopo una brevissima animazione, in basso, si visualizza la barra di testo dalla quale si richiama la tastiera del telefono. Da qui si possono digitare le proprie richieste o semmai pronunciarle, visto che è presente anche il tool microfono per “dettare” le proprie domande. Ogni nuova conversazione può essere avviata, cliccando semplicemente sull’icona “+” presente in alto a destra.

I tempi di risposta alle richieste via app ChatGPT sono abbastanza brevi, ma occhio alle domande che si porranno alla controparte AI. Queste potranno essere relative a qualsiasi argomento: si possono richiedere persino intere stesure di temi, resoconti, articoli, poesie, risoluzione di problemi matematici, programmazione di codice e molto altro ancora. Peccato tuttavia che lo scibile a disposizione dello strumento non vada oltre settembre 2021. Chiedendo informazioni su fatti, eventi, situazioni più recenti, si ottiene un invito a verificare altre fonti.

L’app ChatGPT Android, almeno per ora, supporta solo la sottoscrizione di un piano gratuito per lo strumento di OpenAI. La registrazione di un account premium a pagamento, con maggiore velocità di risposta e più informazioni a disposizione, sarà disponibile in un secondo momento, anche se in tempi non meglio precisati. Tra le impostazioni messe a disposizione, c’è anche quella molto utile che permette il massimo controllo sui dati salvati dallo strumento. Nella sezione “Data Controls” si può infatti scegliere se mantenere o cancellare la cronologia dell’app, in qualsiasi momento.

Poche altre funzionalità contraddistinguono la prima versione dell’app ChatGPT Android. Tra queste, sono di certo degne di nota quelle che consentono di impostare la lingua di riferimento per richieste e risposte e quella utile ad avere una modalità a schermo nero o bianco dello strumento. Sempre dalle Impostazioni dell’app, è possibile accedere ai termini di servizio di OpenAI e ad un supporto per eventuali problemi con lo strumento.

Usabilità

Risulta impossibile avere difficoltà di utilizzo con l’app ChatGPT Android. Il suo utilizzo super intuitivo, visto che (all’apparenza) lo strumento potrebbe anche essere confuso con una semplice app di messaggistica. In effetti, l’utente pone le sue domande al tool di IA e questo risponde come un interlocutore qualunque, sammai molto preparato. La procedura può durare all’infinito, senza alcuna restrizione.

Il principale limite dell’attuale app ChatGPT Android risiede senz’altro nell’impossibilità di autenticarsi con un account premium a pagamento. Questo mancato plus sarà certamente recuperato anche nel giro di pochissimo tempo, magari entro poche settimane con un nuovo aggiornamento sul Play Store.

Continua a leggere su optimagazine.com