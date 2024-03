C’è da stare allegri in prospettiva del prossimo aggiornamento iOS 18 in Europa e anche in Italia. L’update iOS 17.4 appena rilasciato è stato solo un primo passo verso la concessione di maggiori libertà di utilizzo degli utenti finali, ad esempio con l’apertura a store di terze parti per il download di applicazioni. Il DMA (Digital Markets Act ) dell’UE avrà nuovi effetti positivi proprio sull’esperienza garantita ai possessori di iPhone supportati dall’update in arrivo in autunno.

Nessun dubbio in merito a quanto atteso per iOS 18, perché chiarito dalla stessa Apple attraverso un documento ufficiale. Dal report apprendiamo dunque che l’azienda di Cupertino consentirà agli utenti iPhone con sede nell’UE di disinstallare il browser Safari non oltre la fine del 2024. Altro punto di svolta sarebbe quello di concedere una modalità più semplice ed immediata per trasferire dati da un iPhone a un telefono non Apple entro un altra data limite dell’’autunno 2025.

Le novità di iOS 18 a favore di una maggiore libertà degli utenti nell’utilizzo di un loro device Apple non finiscono qui. Ad esempio, sarà prevista una soluzione di cambio browser per trasferire dati tra browser diversi (appunto anche non Apple) tra la fine del corrente anno e l’inizio del 2025. L’app di navigazione predefinita potrà essere cambiata entro marzo 2025.

Le tempistiche su riportate ci forniscono un indizio inconfutabile: tutto quanto appena riportato non potrà che essere lanciato con l’aggiornamento iOS 18. L’update potrebbe arrivare nella sua prima release autunnale con alcuni cambiamenti riportati. Per tutti i restanti ci sarà tempo per successivi firmare integrativi. Ad ogni modo, la strada di Apple è segnata verso un’esperienza più libera per gli utenti finali, anche se solo in Europa e grazie all’intervento dell’UE con un suo atto normativo formale che non poteva essere ignorato in alcun modo.

