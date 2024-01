Al via DOC Nelle Tue Mani 3, la nuova stagione della fiction campione d’ascolti di Rai1. Affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato: è la sfida più difficile quella che attende il dottor Fanti, da giovedì 11 gennaio 2024.

Una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto.

Se nella prima stagione, Doc (Luca Argentero) ha scoperto che il presente è diverso da quello che credeva e nella seconda ha lottato contro la pandemia per proteggere il suo futuro e quello dei suoi cari, nella terza stagione sarà raccontata la sfida più dura per Andrea Fanti: fare i conti con un passato diverso da quello che gli hanno raccontato. Per poi ricominciare dall’unica cosa essenziale: curare i pazienti per curare sé stesso.

Nel cast di DOC Nelle Tue Mani 3 ritroviamo vecchi personaggi e diamo il benvenuto a quelli nuovi. Luca Argentero è il primario Andrea Fanti; Matilde Gioli è Giulia Giordano: fedele collega di Andrea, con cui aveva una relazione; Sara Lazzaro è Agnese Tiberi: direttrice sanitaria ed ex moglie di Andrea, che lui cerca di riconquistare; Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna: medico del reparto; Giovanni Scifoni è Enrico Sandri: Primario di Neuropsichiatria ed amico di Andrea, che cerca di aiutare a recuperare la memoria; Elisa Di Eusanio è Teresa Maraldi: infermiera coordinatrice del reparto; Marco Rossetti è Damiano Cesconi.

New entry: Martina Carelli interpreta Laura Cravedi; Giacomo Giorgio è Federico Lentini; Elisa Wong è Lin Wang.

Stasera va in onda la prima puntata composta da due episodi. Si parte dal 3×01 dal titolo Risvegli: Doc affronta il suo primo giorno da primario con nuove responsabilità da gestire, senza mai dimenticare i pazienti nonostante le pressioni della nuova Direttrice Amministrativa.

A seguire, l’episodio 3×02 intitolato Lasciar andare: Il nuovo ricordo di Doc scombussola gli equilibri del reparto con Agnese che teme per il suo equilibrio. Damiano che, invece, è preoccupato per gli effetti che può avere su Giulia.

L’appuntamento con DOC Nelle Tue Mani 3 è per stasera alle 21:30 su Rai1.

