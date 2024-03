Da tempo lo si aspettava e finalmente il Samsung Galaxy A52 ha cominciato a ricevere su vasta scala l’aggiornamento Android 14 e One UI 6.0. L’update maggiore era partito lo scorso gennaio solo in Russia: invece adesso la sua diffusione è globale o quasi, con la relativa distribuzione in molti paesi asiatici ed europei, tra cui anche l’Italia.

L’ aggiornamento One UI 6.0 basato su Android 14 per il Galaxy A52 è ora disponibile con la versione firmware A525FXXU6EXB3. Naturalmente il pacchetto software è molto corposo e ha un peso di circa 1,2 GB. Sarebbe dunque l’ideale scaricarlo da una rete Wi-Fi, piuttosto che da una rete dati mobile. Molto probabilmente siamo al cospetto dell’ultimo rilascio importante per il dispositivo lanciato nel 2021 e dunque supportato finora da tre update significativi, oltre alle comuni patch di sicurezza mensili. A proposito di queste ultime, l’attuale release porta i fix previsti dal bollettino dello scorso gennaio per decine di vulnerabilità.

L’aggiornamento Android 14 e One Ui 6.0 dei Samsung Galaxy A52 include una serie di novità molto interessanti come un nuovo layout del pannello rapido, nuovi design per le emoji da utilizzare in chat e un nuovo widget del lettore multimediale presente nella schermata di blocco e nell’area delle notifiche. I cambiamenti non finiscono qui e c’è da sottolineare un nuovo aspetto dell’app fotocamera che consente più facilmente di gestire le ozpioni di scatto. Anche il widget Meteo è stato modificato e sono state migliorate anche diverse funzionalità per il multitasking.

Come già riferito, la distribuzione è appena partita. I proprietari dei Samsung Galaxy A52 italiani potrebbero ricevere la notifica del download ad ore. Ad ogni modo, potranno sempre verificare la presenza del pacchetto software attraverso le impostazioni del telefono manualmente e procedere di seguito all’adeguamento.

Continua a leggere su optimagazine.com