La scorsa settimana, il produttore asiatico ha rilasciato la patch di sicurezza di marzo 2024 per il Samsung Galaxy A52. Ora, l’azienda asiatica ha iniziato ad implementare lo stesso aggiornamento di sicurezza sul Samsung Galaxy A52 5G. Al momento, l’aggiornamento è attivo per la variante internazionale del dispositivo, che viene fornita con il numero di modello SM-A526B. Aspettatevi che il colosso della tecnologia estenda presto l’aggiornamento alle versioni del telefono bloccate e sbloccate dal gestore.

Come riportato da “SamMobile“, il nuovo firmware per il device porta la versione A526BXXS6FXC4. La patch di sicurezza di marzo 2024 è in grado di risolvere 45 vulnerabilità di sicurezza, di cui 36 correzioni provengono da Google e 9 correzioni da Samsung. Attualmente l’aggiornamento è attivo in quasi tutti i Paesi europei. Per ottenere l’upgrade, andate su “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di installare speditamente l’upgrade solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da poter ripristinare se se ne presentasse il bisogno (diversamente perdereste tutto, senza possibilità di poter recuperare alcunché, neppure recandosi presso un centro autorizzato).

Il Samsung Galaxy A52 5G riceverà aggiornamenti periodici di sicurezza solo per un altro anno (fino al 2025). Ciò significa che il telefono non sarà più sicuro da usare come lo è adesso. Pertanto, ora sarebbe un buon momento per pensare all’aggiornamento ad un nuovo dispositivo. Il Samsung Galaxy A55 appena lanciato sarebbe un aggiornamento ideale se state cercando un dispositivo della serie A. Nel caso in cui aveste qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

