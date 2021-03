I Samsung Galaxy A52 e A72 si accingono ad essere presentati (l’evento Galaxy Awesome Unpacked è in programma per domani 17 marzo), ma il portlae di informazione ‘SamMobile‘ ci offre altro materiale a riguardo per metterli ancora più a fuoco. I dispositivi sfoggeranno design molto simili, saranno resistenti all’acqua fino ad un metro di profondità e ad un massimo di mezz’ora (ugualmente alla polvere). Il Samsung Galaxy A72 dovrebbe avere specifiche tecniche un pelo superiori, includendo uno schermo con diagonale da 6.7 pollici (contro i 6.5 pollici del Samsung Galaxy A52) ed una batteria con una maggiore capacità (5000 contro i 4500 mAh del fratello minore), in grado di offrire più di 2 giorni di autonomia.

Gli smartphone monteranno probabilmente una penta-cam posteriore: il Samsung Galaxy A72 aggiungerà il supporto allo zoom ottico 3x. A bordo dei Samsung Galaxy A52 e A72 troveremo il processore Snapdragon 720G ed un sensore fotografico principale da 64MP (tipico dei medio-gamma ormai). Il Samsung Galaxy A52 avrà un prezzo di partenza di 365 dollari, e di 480 dollari il Samsung Galaxy A72 (giustificato dalle differenze tecniche di cui sopra, che portano quest’ultimo ad un livello tecnico superiore, che molti potrebbero preferire). Le configurazioni dovrebbero essere diverse, e naturalmente il costo finale aumenterà proporzionalmente all’incremento di RAM e storage interno.

I leak raccolti fin qui sembrano tutti più o meno attendibili, anche se la conferma arriverà solo domani 17 marzo, a margine dell’evento programmato dal colosso di Seul (in cui potrebbe trovare collocazione anche il Samsung Galaxy A32, già venduto in alcuni Paesi). Se le cose dovessero corrispondere a quanto sopra raccontato, i Samsung Galaxy A52 e A72 potrebbero attirare la vostra attenzione in qualche modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto (noi poi vi diremo a nostra volta cosa ne pensiamo).