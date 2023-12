Mentre i Samsung Galaxy A52, Galaxy A53 e Galaxy A54 hanno ricevuto l’aggiornamento alla nuova versione Android 14, il Samsung Galaxy A52 no, o comunque non ancora (in realtà non sappiamo se mai lo riceverà). Tuttavia, il colosso di Seul non ha dimenticato il suo telefono di fascia media. Il Samsung Galaxy A52 sta ora ricevendo l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2023 in diversi Paesi in Asia, Europa, Nord America e Sud America.

Come riportato da “SamMobile“, il Samsung Galaxy A52 sta ora ricevendo l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2023 in Europa, Kazakistan, Russia e Ucraina con la versione firmware A525FXXS6DWK2. In tutti i Paesi del Sud America, il Samsung Galaxy A52 riceve il nuovo aggiornamento di sicurezza versione firmware A525MUBS6DWK3. L’aggiornamento ha raggiunto anche il Nord America, ma al momento è disponibile solo in Canada (con versione firmware A526WVLSCEWK6) e Messico (con versione firmware A525MUBS6DWK3). Il nuovo upgrade non porta altro che la patch di sicurezza di dicembre 2023. L’aggiornamento risolve circa 75 difetti di sicurezza riscontrati nella versione precedente del software (vi consigliamo di procedere senza perdere tempo, anche perché lasciare il proprio device in balia delle falle di sicurezza non è affatto una mossa di cui tenere conto) . Non aspettatevi di vedere nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni.

Se possedete un Samsung Galaxy A52 in uno dei mercati o Regioni sopra menzionati, ora potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento su “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Probabilmente, il Samsung Galaxy A52 non riceverà l’aggiornamento ad Android 14. Se volete provare Android 14 con la One UI 6.0, dovreste considerare il passaggio ai Samsung Galaxy A54 o S23 FE. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

