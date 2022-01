Il Samsung Galaxy A52 ha ricevuto in Italia l’aggiornamento ad Android 12, l’ultima major-release del colosso di Mountain View, con la One UI 4.0, la più recente versione dell’interfaccia utente proprietaria del produttore sudcoreano (le novità apportate sono davvero tante, è inutile stare ancora qui ad elencarvele). Il Samsung Galaxy A52, per chi non lo conoscesse, è un medio-gamma in piena regola: questa volta parliamo della versione 4G (c’è anche un modello 5G, come molti di voi sicuramente sapranno), che ha iniziato ad aggiornarsi anche nel nostro Paese dopo essere arrivato in altri mercati ad inizio gennaio (ottenendo, tra l’altro, un grande successo).

Se volete verificare la disponibilità dell’upgrade seguite il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, non prima di aver controllato che la percentuale residua della vostra batteria sia superiore al 50% (il device non dovrà spegnersi durante l’installazione, per evitare possa dare problemi al sistema operativo). In alternativa, potrete anche collegare il telefono alla rete elettrica, dandogli l’energia necessaria affinché termini il tutto con successo e senza interruzioni di sorta.

Meglio effettuare anche un backup dei vostri dati, da ripristinare all’occorrenza, nel caso in cui si renda necessario un hard-reset di emergenza, che cancellerebbe tutto quanto c’è a bordo, senza possibilità di recuperare alcunché se non in presenza di una copia di backup. Provate a verificare la disponibilità dell’upgrade ad Android 12 con la One UI 4.0 sul vostro Samsung Galaxy A52, che potreste non visualizzare subito: nel caso pazientate ancora un po’, e vedrete che nel giro di qualche ora (o comunque pochi giorni al massimo) riceverete anche voi la notifica di avvenuta disponibilità. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

