Quella della reunion degli Oasis è una storia di cui sentiranno parlare ancora i nostri figli e i figli dei nostri figli: il 2024 è l’anno del trentennale di Definitely Maybe, il primo album della band dei fratelli Gallagher. Il 2025 sarà quello di (What’s The Story) Morning Glory e non c’è occasione in cui Liam Gallagher non faccia un tentativo con il fratello Noel per tornare sul palco almeno per un tour celebrativo. Liam lo ha fatto di nuovo.

Reunion degli Oasis? La risposta di Noel Gallagher

Il tour Definitely Maybe partirà il 2 giugno 2024 e includerà l’intera tracklist del primo album degli Oasis. Trattandosi di un ciclo celebrativo cui assisteranno – per ora – solo i fortunati residenti del Regno Unito, Liam Gallagher racconta di aver tentato di contattare il fratello.

Tra i due il discorso era rimasto in sospeso: Noel Gallagher aveva aperto uno spiraglio – almeno, questa è la lettura che molti di noi hanno ricevuto – affermando che suo fratello Liam aveva i contatti del suo management e sarebbe bastata una telefonata. Bene, intervistato da Mojo Liam Gallagher ha riportato la risposta: “Non lo farà, ca**o”.

Sfuma, così, l’ennesima possibilità di assistere a una reunion degli Oasis. La proposta, riferisce Liam, prevedeva “un grande tour per un sacco di soldi”, ma Noel “ha rifiutato“. Liam ha anche riferito che suo fratello “sta affrontando il divorzio“ dalla moglie Sarah MacDonald, dunque “farò Definitely Maybe da solo e mi divertirò senza di lui”. Cinismo, rassegnazione o frustrazione?

I 30 anni di (What’s The Story) Morning Glory

Un’altra possibilità di assistere alla reunion degli Oasis potrebbe presentarsi nel 2025 in occasione dei trent’anni del secondo album. Su questa occasione Liam Gallagher dice: “Dipende dall’universo. Accadrà quando accadrà, non dipende più da noi”.

Ancora, incalzato da un fan su X/Twitter Liam Gallagher risponde: “Ottima domanda. Non ne sono sicuro, dovete chiederlo a lui. Lui sa dove trovarmi”.

Continua a leggere su optimagazine.com