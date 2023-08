In ogni storia importante c’è un prima e un dopo. Lo scioglimento degli Oasis è una di quelle cose: nomi di prestigio negli anni ’90, meritevoli insieme ai Blur di aver portato nel mondo il brit-pop mentre il mondo intero doveva ancora fare i conti con la nostalgia dei Beatles. Il 28 agosto 2009 tra Liam Gallagher e suo fratello Noel si chiude per sempre un capitolo. Quella sera a Parigi l’aria è tesa. L’entourage assiste all’ennesima discussione tra i fratelli belligeranti e non se ne cura: hanno sempre un motivo per litigare, spesso si rinfacciano cose, si insultano e minacciano di abbandonare il progetto. Soprattutto Noel, ormai totalmente insofferente nei confronti dello spavaldo Liam.

Sul palco del Rock En Sein di Parigi le luci sono già accese e circa 30 mila persone attendono l’evento. Nel backstage scoppia la lite. I roadies e gli altri musicisti, Gem Archer e Andy Bell, alzano gli occhi al cielo. Un “ci risiamo” che ritorna ogni volta mentre tra i due fratelli si alzano i toni. Poi tutto precipita: tra i due volano i cazzotti, gli animi sono inferociti e oltre alle mani volano chitarre e altri oggetti. Tutto si fa irrecuperabile in una manciata di minuti.

Per Noel è il capolinea: il chitarrista e compositore della band sale in auto e si allontana. E il concerto? Annullato. Gli organizzatori dell’evento, con visibile imbarazzo, salgono sul palco con l’ingrato compito di dare l’annuncio: “Gli Oasis non esistono più. Stasera non suoneranno e il resto del tour europeo è annullato”.

Poi il comunicato stampa di Noel, che si chiude con un lapidario: “Non posso riuscire a lavorare con Liam un minuto di più“. Qualche anno dopo Liam Gallagher ritorna su quella serata da incubo con queste parole:

“Provo vergogna per lui. Mi chiedo dove sia nel mondo. Scommetto che si nasconde in un armadio da qualche parte in una stanza davvero buia. È un uomo terribile. Sento ancora il dolore”.

Continua a leggere su optimagazine.com